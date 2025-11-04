«Ανθίζει» το ενδιαφέρον για καμελίνα στη Ροδόπη

Ως μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια, με ιδιαίτερα καλές προοπτικές, συστήθηκε προ ολίγου καιρού στη χώρα μας η καμελίνα. Οι θετικοί οιωνοί και τα οικονομικά κίνητρα αποδείχθηκαν ικανοποιητικά για να πείσουν τον παραγωγικό κόσμο της Ροδόπης να στραφεί μαζικά στο ελαιούχο φυτό και να του δώσει μια πραγματική ευκαιρία, σε σημείο τα στρέμματα να δεκαπλασιαστούν.

Την αρχή είχε κάνει πέρσι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής «Σπάρτακος», Νίκος Μποτρότσος, καλλιεργώντας για πρώτη φορά 50 στρέμματα καμελίνας στην περιοχή. Ο ίδιος έμεινε ικανοποιημένος από τις αποδόσεις, που έφτασαν τα 170 κιλά το στρέμμα, καθώς το φυτό μεγάλωσε πολύ γρήγορα την άνοιξη, που αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες, ενώ σημαντικός παράγοντας ήταν και η επιδότηση από τη νέα ΚΑΠ. «Προσπαθούμε να παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν και να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες», περιγράφει.

Θετικός ο απολογισμός της πρώτης χρονιάς

Στον απολογισμό της πρώτης χρονιάς, ο κ. Μποτρότσος καταγράφει τα θετικά στοιχεία των μικρών απαιτήσεων καλλιεργητικής φροντίδας και του χαμηλού κόστους. «Χρειάζεται λίγο λίπασμα, ο σπόρος είναι φθηνός και, επίσης, πρόκειται για χειμωνιάτικη καλλιέργεια, που δεν απαιτεί πότισμα. Η τιμή που πουλάμε στην εταιρεία είναι κλειστή, στα 47,5 λεπτά το κιλό. Συνάπτουμε συμβόλαιο και γνωρίζουμε εκ των προτέρων σε ποια τιμή θα πουλήσουμε· όχι όπως στα χρηματιστηριακά προϊόντα», επισημαίνει.

Η εταιρεία με την οποία συνεργάζονται οι Έλληνες παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην καμελίνα είναι η VERD, θυγατρική του ομίλου Motor Oil. Επιπλέον, οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί λαμβάνουν συνολική εγγυημένη επιδότηση 60 ευρώ ανά στρέμμα, ως κίνητρο καλλιέργειας. Ο κ. Μποτρότσος εξηγεί ότι η καμελίνα καλλιεργείται είτε σε χωράφια που θέλουν να ξεκουράσουν είτε σε όσα δεν ενδείκνυνται για υδρόφιλες καλλιέργειες. Στα πρώτα του βήματα είχε καθοδήγηση από τους γεωπόνους της εταιρείας, οι οποίοι παρείχαν κατευθυντήριες γραμμές κατά κύριο λόγο τηλεφωνικά, καθώς πρόκειται για μια εύκολη –σε γενικές γραμμές– καλλιέργεια.

Ατού ο σχετικά σύντομος κύκλος ζωής

Ο ίδιος αναφέρει ότι ο κύκλος ζωής της καμελίνας είναι σχετικά σύντομος, διαρκεί περίπου έξι μήνες, καθώς συγκομίζεται τον Μάιο. «Όποιος θέλει να κάνει επίσπορη καλλιέργεια, να τη συγκομίσει και έπειτα να καλλιεργήσει κάποιο καλοκαιρινό φυτό, όπως ο ηλίανθος ή ο αραβόσιτος, προλαβαίνει», επισημαίνει ο κ. Μποτρότσος στα πλεονεκτήματα του ελαιούχου φυτού.

Να σημειωθεί ότι η καμελίνα ζητά κλιματικές συνθήκες ανάλογες με τα σιτηρά. Δεν θέλει παγετό και καύσωνα, που εκ των πραγμάτων αποκλείονται, καθώς είναι χειμερινή καλλιέργεια.

Εκτοξεύτηκαν οι εκτάσεις ενόψει της σποράς του Νοεμβρίου

Πέρυσι, ο κ. Μποτρότσος ήταν ο μοναδικός παραγωγός που είχε σπείρει καμελίνα στη Ροδόπη. Όπως ενημερώνει, πλέον γίνονται συμβάσεις για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και μέχρι το περασμένο σαββατοκύριακο ο ίδιος συγκέντρωσε τους ενδιαφερόμενους, ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός, καθώς η σπορά γίνεται τον Νοέμβριο. Η ανταπόκριση των συναδέλφων του ήταν πραγματικά θερμή και συνολικά δέκα παραγωγοί θα καλλιεργήσουν 500 στρέμματα.