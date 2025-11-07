Δημοσιεύθηκε η απόφαση για παράταση στις υποχρεώσεις δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου – Νέα ημερομηνία έναρξης από 1η Οκτωβρίου 2026

Με τροποποιητική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε παράταση της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου για όλους τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι δηλώσεις συγκομιδής θα καταστούν υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου 2026, αντί του αρχικού χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε νωρίτερη εφαρμογή. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση δεν θα επιβάλλονται πριν την 1η Οκτωβρίου 2027, δίνοντας έτσι ένα επιπλέον έτος προσαρμογής στους παραγωγούς.

Η τροποποίηση αφορά την υπουργική απόφαση 77979/21-3-2025, η οποία ρυθμίζει τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 5035/2023 (Α’ 76) σχετικά με τη διαχείριση και ιχνηλασιμότητα της παραγωγής ελαιοκάρπου.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.