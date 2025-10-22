Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Σκύδρας: Άμεση στήριξη των πληγέντων αγροτών από τον εαρινό παγετό

Την άμεση καταβολή από τον ΕΛΓΑ των αποζημιώσεων των παραγωγών που επλήγησαν από τον καταστροφικό εαρινό παγετό ζητά με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Σκύδρας.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι η αγροτική οικονομία της περιοχής είναι σε δραματική κατάσταση και επισημαίνουν ότι οι πληγέντες αγρότες δεν έχουν εισόδημα ούτε για τα βασικά έξοδα διαβίωσης.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του ο Αγροτικός Σύλλογος Σκύδρας αναφέρει:

«Ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Σκύδρας εκφράζει την έκδηλη αγωνία και τον προβληματισμό του συνόλου των παραγωγών της περιοχής μας, μετά τον καταστροφικό εαρινό παγετό που έπληξε τις δενδρώδεις καλλιέργειές μας (ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα κ.ά.). ​Η ζημιά είναι σχεδόν ολοσχερής σε πολλές περιπτώσεις, ισοδυναμώντας με ολική καταστροφή της φετινής παραγωγής. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει την αγροτική οικονομία του Δήμου μας σε δραματικό αδιέξοδο. Οι αγρότες έχουμε ήδη επιβαρυνθεί με το σύνολο του κόστους παραγωγής μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με χρέη σε γεωπόνους και προμηθευτές, και πλέον δεν έχουμε εισόδημα για να καλύψουμε ούτε τα βασικά έξοδα διαβίωσης, ούτε τις υποχρεώσεις μας. Η επιβίωση των οικογενειών μας και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών μας τίθενται εν αμφιβόλω.

​Απαιτούμε άμεσα από την Κυβέρνηση και τον ΕΛΓΑ: ​Άμεση και δίκαιη καταβολή αποζημίωσης, καθώς οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν. ​Επιτάχυνση των εκτιμήσεων και των διαδικασιών αποζημίωσης, ώστε να καλυφθεί το πραγματικό απωλεσθέν εισόδημα. ​Πρόσθετη στήριξη και χρηματοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος και των λειτουργικών εξόδων, πέραν των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της ζημίας (όπως συνέβη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες). ​Δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και συντονισμό με τους υπόλοιπους αγροτικούς συλλόγους της Πέλλας και της Ημαθίας, προκειμένου να διεκδικήσουμε δυναμικά το δίκιο μας. ​Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Χωρίς άμεση στήριξη, η αγροτική οικονομία της περιοχής μας καταρρέει»!