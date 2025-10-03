Σταμενίτης: Μετά την πληρωμή της Bασικής οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τον παγετό

Οι αποζημιώσεις των αγροτών που επλήγησαν τον μεγάλο παγετό της άνοιξης του 2025 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτή της ΝΔ στην Πέλλα , Διονύση Σταμενίτη με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο πρώην ΥφΑΑΤ Διονύσης Σταμενίτης οι προκαταβολές αναμένεται να δοθούν αμέσως μετά την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, διαδικασία με την οποία εξασφαλίζονται έσοδα στον ΕΛΓΑ από τις παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης ο κ. Σταμενίτης γνωστοποίησε ότι για τις ζημιές του προανθικού σταδίου σε κεράσια, μήλα, αχλάδια και βύσσινα σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΑΤ έχει καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόστηκε το 2021, με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η δήλωση του πρώην ΥφΑΑΤ Διονύση Σταμενίτη:

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη με βασικό θέμα τις αποζημιώσεις για τον μεγάλο παγετό της Άνοιξης 2025 αλλά και τις απώλειες από την ευλογιά.

Ζήτησα τη συμβολή του ώστε να προχωρήσει η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για να καλυφθούν:

-οι ζημιές σε καλλιέργειες που επλήγησαν σε μη ασφαλιστικά καλυπτόμενο στάδιο (κεράσια, μήλα, αχλάδια και βύσσινα) και οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο από την ευλογιά.

Όσον αφορά τις ζημιές του προανθικού (κεράσια, μήλα, αχλάδια και βύσσινα), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόστηκε το 2021, με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες που ήταν σε ασφαλιστικά καλυπτόμενο στάδιο (αμύγδαλα, πυρηνόκαρπα, αμπέλια, ακτινίδια, πρώιμες ποικιλίες αχλαδιών και πρώιμων κερασιών, λωτοί, καρύδια και ετήσιες καλλιέργειες), η διαδικασία των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί, ο σχεδιασμός για τις αποζημιώσεις έχει ήδη γίνει και τα απαιτούμενα ποσά έχουν προϋπολογιστεί στα έσοδα του Οργανισμού.

Οι προκαταβολές αναμένεται να δοθούν αμέσως μετά την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, διαδικασία με την οποία εξασφαλίζονται έσοδα στον ΕΛΓΑ από τις παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές

Η κυβέρνηση έχει τη βούληση να καλύψει όλες τις ζημιές – τόσο από τον παγετό όσο και από την ευλογιά. Κανένας αγρότης δεν θα μείνει χωρίς στήριξη».