Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου: Ξεκίνησε η παραλαβή κριθαριού με προκαταβολή 18 λεπτά το κιλό

Την έναρξη της συγκέντρωσης κριθαριού εσοδείας 2026 ανακοίνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου, καλώντας τους παραγωγούς να παραδίδουν τις ποσότητές τους στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού.

Η παραλαβή του προϊόντος πραγματοποιείται στα σιλό του Αγίου Δημητρίου και του Στεφανοβικείου, όπου οι παραγωγοί μπορούν να εισκομίζουν τις ποσότητες της νέας σοδειάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τις παραδιδόμενες ποσότητες θα χορηγηθεί προκαταβολή ύψους 0,18 ευρώ ανά κιλό, με την καταβολή της να προγραμματίζεται να ξεκινήσει από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός υπενθυμίζει στους παραγωγούς ότι, βάσει των τελευταίων οδηγιών της ΑΑΔΕ και της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, κατά την παράδοση των αγροτικών προϊόντων είναι υποχρεωτική η έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής και τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το λογιστήριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου στο τηλέφωνο 24210 95095.