Πετρελαιοειδή και τρόφιμα στήριξαν τις ελληνικές εξαγωγές και στο πρώτο τετράμηνο 2026

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, μεταξύ των ελληνικών εξαγωγικών προϊόντων, παρουσίασαν στο πρώτο τετράμηνο του 2026 οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θετική εικόνα του πρώτου τρίτου του έτους. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, στα προσωρινά στοιχεία, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πέραν του κλάδου των πετρελαιοειδών (συν 1,4 δισ. σε απόλυτες τιμές, +35,9% ποσοστιαία), ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων: ο κλάδος κατέγραψε αύξηση κατά 309,7 εκατ. ευρώ (+10,2%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές των πρώτων υλών (+11,4%), ενώ θετικά κινήθηκαν τα χημικά, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα και τα μηχανήματα-οχήματα. Αντίθετα, αρνητική μεταβολή παρουσίασαν τα λίπη και έλαια, με μείωση κατά 61,6 εκατ. (-16,1%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία υποχώρησαν κατά 54,2 εκατ. (-2,1%). Τα ποτά-καπνά τέλος, παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά.

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) σημείωσαν ισχυρή άνοδο, κατά 35,7%, τον Απρίλιο του 2026, φτάνοντας στα 5,1 δισ. ευρώ, ενώ σε ποσοστό 9,6% αυξήθηκαν οι εισαγωγές ξένων προϊόντων στην Ελλάδα. Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 25,2%.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει θετική δυναμική, με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε 3,37 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026, αυξημένες κατά 7,9%. Οι εισαγωγές μειώθηκαν οριακά, κατά 0,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 11,5%.

Συνολικά στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές (με τα πετρελαιοειδή) παρουσίασαν ιδιαίτερα θετική πορεία, καθώς ανήλθαν σε 17,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 11,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 28,2 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 έφτασαν τα 12,96 δισ. ευρώ (+4,2%). Οι δε εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 21,8 δισ (+1,7%). Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά 1,8%, σε σχέση με το τετράμηνο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ