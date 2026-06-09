Με ανοιχτή τιμή οι παραλαβές σιτηρών και κριθαριού από τον ΑΣ Φαρσάλων «Ο Ενιπέας»

Την έναρξη της παραλαβής σιτηρών και κριθαριού ανακοίνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας», στις νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης (σιλό) που διαθέτει στον Λόφο Φαρσάλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνεταιρισμού, οι παραλαβές πραγματοποιούνται με ανοιχτή τιμή, ενώ οι τελικές τιμές παραγωγού αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά.

Η διοίκηση του συνεταιρισμού καλεί τους παραγωγούς της περιοχής που επιθυμούν να παραδώσουν την παραγωγή τους ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, να επικοινωνούν με το Γεωτεχνικό Τμήμα του συνεταιρισμού. Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην υπεύθυνη του τμήματος, Χαρούλα Καρατοσίδου.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επαρχίας Φαρσάλων «Ο Ενιπέας» επισημαίνει ότι συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς της περιοχής, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και παρέχοντας υπηρεσίες που διευκολύνουν τη διαχείριση και τη διάθεση της αγροτικής παραγωγής. Οι νέες εγκαταστάσεις στον Λόφο Φαρσάλων ενισχύουν τις δυνατότητες συγκέντρωσης και αποθήκευσης των προϊόντων, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και των συνεργαζόμενων παραγωγών.