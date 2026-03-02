Αγρότης καταπλακώθηκε από τρακτέρ στις Σέρρες

Τραγική κατάληξη είχαν οι εργασίες που επιχείρησε να πραγματοποιήσει στο χωράφι του, το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2026, ένας 70χρονος κάτοικος Χρυσοχωρίου, ο οποίος (σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από συντοπίτες του) καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Παρά το γεγονός ότι ο 7Οχρονος άνδρας διακομίστηκε αμέσως, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, τα τραύματα που υπέστη στα πόδια του ήταν τόσο σοβαρά που οδήγησαν στο να χάσει την μάχη με τον θάνατο.

Πηγή: kavala-portal.gr