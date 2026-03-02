Στον Δήμο Τρικκαίων το πρώτο «ΚΕΠ Ενέργειας» στη χώρα

Με έμφαση στην πληροφόρηση των πολιτών και στη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, ο Δήμος Τρικκαίων ξεκίνησε τη λειτουργία του «ΚΕΠ Ενέργειας», το οποίο είναι ο πρώτος κόμβος πληροφόρησης για θέματα ενέργειας που λειτουργεί σε δήμο της χώρας. Πρόκειται για ένα Κέντρο Πληροφόρησης που λειτουργεί δίπλα ακριβώς από το κανονικό ΚΕΠ (στην οδό Ιακωβάκη), για να υποστηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν ενέργεια, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να κάνουν το σπίτι ή την επιχείρησή τους πιο «πράσινα».

Το νέο ΚΕΠ επισκέφθηκε πρόσφατα ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς, συνομιλώντας με το προσωπικό, που τον ενημέρωσε για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Κέντρου. Επεσήμανε, δε, ότι το ΚΕΠ ευθυγραμμίζεται πλήρως και αποτελεί τμήμα των δράσεων και πολιτικών που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του – ήδη από το 2023 – στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης.

Οι υπηρεσίες

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΠ Ενέργειας, είναι οι εξής:

Ενημέρωση για τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Συμβουλές για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων

Πληροφόρηση για τρέχουσες επιδοτήσεις και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

Σύνδεση με την Ενεργειακή Κοινότητα που ετοιμάζει ο Δήμος Τρικκαίων

Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τις “πράσινες” τεχνολογίες.

Ειδικότερα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για τυχόν υπάρχοντα ενεργά προγράμματα όπως είναι για παράδειγμα οι δράσεις «Εξοικονομώ» «Ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων», «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», και γενικά για τρέχοντα κάθε φορά παρόμοια προγράμματα.

Όπως τονίζει η δημοτική αρχή, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο ΚΕΠ:

δεν πληρώνονται λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου,

γίνεται ενημέρωση για τα υπάρχοντα κάθε φορά τιμολόγια των εταιρειών,

•δεν γίνεται επιλογή προγραμμάτων, ωστόσο, οι πολίτες θα έχουν την ευχέρεια της επιλογής, κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, με βάση τα δικά τους κριτήρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Τρικκαίων το ΚΕΠ Ενέργειας θα είναι ανοιχτό για τους ενδιαφερόμενους τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 έως 14:30 (σ.σ. λειτουργεί στον χώρο του ΚΕΠ με είσοδο από την οδό Ιακωβάκη).

Κόμβος πληροφόρησης

Όπως αναφέρει η δημοτική αρχή το ΚΕΠ Ενέργειας είναι ένας κόμβος πληροφόρησης και διακρίβωσης των πραγματικών αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με την ενέργεια. Στόχος του Κέντρου είναι να μπορέσει ο Δήμος Τρικκαίων να σχεδιάσει και να διεκδικήσει εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για την πόλη και τα χωριά της περιοχής των αρμοδιοτήτων του. Σε ό,τι αφορά στην αποστολή του ΚΕΠ Ενέργειας ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει πως «είναι τμήμα του έργου “Energy4All” για τη δημιουργία Κόμβου Κλιματικής Ουδετερότητας στην πόλη των Τρικάλων. Αυτός ο Κόμβος περιλαμβάνει τέσσερις πλευρές: ΚΕΠ Ενέργειας, Ενεργειακή Κοινότητα, Παρατηρητήριο Κλιματικής Ουδετερότητας, Μέτρηση περιβαλλοντικών συνθηκών στην πόλη».