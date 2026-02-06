Κτηνοτρόφος παραμένει στον τόπο του για να ξαναδημιουργήσει από την αρχή το κοπάδι του

Η ζωονόσος της ευλογιάς «ξεκλήρισε» αρκετά κοπάδια, αφήνοντας σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους. Στο Ζευγολατιό Σερρών, ο Χρυσοβαλάντης Ντάνης έχασε 814 πρόβατα…σχεδόν όλο το κοπάδι του, όμως προσπαθεί και δεν το βάζει κάτω, θέλοντας να παραμείνει στον τόπο του, να ξαναδημιουργήσει το κοπάδι του και να στήσει εκ νέου την επιχείρησή του.

Από μικρός μεγάλωσε μέσα στην κτηνοτροφία και θέλησε έτσι να ακολουθήσει το επάγγελμα, όμως, όπως και πολλοί κτηνοτρόφοι, βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την ευλογιά.

Ο κ.Ντάνης, κτηνοτρόφος, μοιράστηκε μέσω της εκπομπής «Περίμετρος» τη δύσκολη κατάσταση που βίωσε και συνεχίζει να περνά, ενώ όπως λέει πρέπει από την κυβέρνηση να δοθούν λύσεις, καθώς είναι δύσκολο για έναν κτηνοτρόφο να σταθεί ξανά στα πόδια του, χάνοντας το κοπάδι του.

«Ο χώρος ήταν γεμάτος ζωή, Παλέψαμε πολύ για να μη μας βρει αυτή η ζωονόσος, για δύο χρόνια ραντίζαμε τα πάντα, δυστυχώς τα κουνούπια, τις μύγες, τα πουλιά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Όταν έμαθα ότι έχουν ευλογιά, ίσως ήταν από τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου, γιατί παλέψαμε πολύ για να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν. Θέλουμε να μείνουμε στον τομέα μας, δε σκεφτόμαστε να το παρατήσουμε. Η μονάδα είχε 70-80% αυτάρκεια στις ζωοτροφές. Έχω σπουδάσει και έχω πτυχίο τυροκόμου και είχα σκοπό να περάσουμε στη μεταποίηση, όμως αυτό πήγε πίσω. Λύση είναι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Αποθέματα δυνάμεων υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα…Λύση επίσης είναι ο εμβολιασμός, κάποια επιδότηση για να ξαναφέρουμε ζώα. Με τις αποζημιώσεις που πήραμε είναι μηδαμινές», ανέφερε.