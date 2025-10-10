ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο ενώνουν δυνάμεις, με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού στην ύπαιθρο

Όταν ο αγροτουρισμός έχει σχέδιο, τότε η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, ο επίσημος φορέας του αγροτουρισμού στη χώρα μας, δείχνει τον τρόμο για την ενδυνάμωση του τουρισμού υπαίθρου. Διαμορφώνοντας τις εξελίξεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο φορέας, σε συνεργασία με το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο, εγκαινίασε μια πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ενεργοποίησης αγροτουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DigAccessAgrotourism.

Η αφετηρία αυτής της κοινής συνεργασίας ήταν η Ξάνθη, η οποία σηματοδότησε, επίσης, την έναρξη μιας σειράς μελλοντικών συναντήσεων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως στη Φλώρινα, τη Χίο, την Ηγουμενίτσα, την Κρήτη, την Αρκαδία και άλλες περιοχές, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην παράδοση και την τεχνολογία και ενισχύοντας μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής υπαίθρου. «Στόχος είναι η στήριξη μικρών επιχειρήσεων–ξενώνων, αγροκτημάτων, οινοποιείων και μονάδων μεταποίησης–, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ενδοχώρα και στα ορεινά μέρη ή σε αγροτικές περιοχές, είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο», επισημαίνει ο πρόεδρος της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, Νίκος Γάλλιος.

Και προσθέτει: «Εμείς θέλουμε να δώσουμε μια βαρύτητα κυρίως σε περιοχές όπου δεν έχουν τις δυνατότητες, δεν υπάρχει τόσος κόσμος και να στηρίξουμε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι ο αγροτικός κόσμος και οι μικρές επιχειρήσεις».

Συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια

Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο αξιοποιούν τα τοπικά επιμελητήρια ως δίαυλο επικοινωνίας με τις κοινότητες. Ο κ. Γάλλιος δίνει έμφαση στη σημασία της συνεργασίας με τα επιμελητήρια και την ανάγκη για ενίσχυση των περιοχών που δεν έχουν φωνή. «Δεν μπορούμε να πάμε παντού, αλλά εκεί που έχουμε πυρήνες, ανθρώπους και μέλη, οργανώνουμε δράσεις με ουσία», εξηγεί και τονίζει ότι οι περιοχές επιλέγονται με βάση την αγροτική ταυτότητα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης.

«Στην πρώτη φάση, συλλέγουμε δεδομένα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό και στην επόμενη περίοδο θα γίνονται συναντήσεις mentoring, ενώ θα δημιουργήσουμε μια δυναμική πλατφόρμα όπου θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις μας. Ο τουρισμός της υπαίθρου έχει μέλλον – αρκεί να επενδύσουμε συντονισμένα, με σχέδιο και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες», καταλήγει.