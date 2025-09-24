Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων – Για «επιλεκτική ανακριτή διαδικασία» κάνει λόγο ο Νίκος Σαλάτας – Οι δικαστές άφησαν εκτός την περίοδο 2022 – 2023

Δείτε LIVE από το κανάλι της Βουλής τις καταθέσεις των μαρτύρων

Σαλάτας: Άσχημη ημέρα για μένα η σημερινή, έκανα τα πάντα για να μη φτάσουμε εδώ

Ένταση στην Εξεταστική Επιτροπή από την κατάθεση Σαλάτα – Τι είπε για περίοδο 2022 - 2023 Σε βαρύτατες καταγγελίες προχώρησε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον Οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με στέλεχος του οργανισμού, αν και γνώριζε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Ο κ. Σαλάτας αναφέρθηκε ονομαστικά στην πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου την οποία – όπως είπε – οι συνάδελφοί της αποκαλούσαν «υπέρτατη», λέγοντας ότι την κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για 20 αδικήματα. Ο ίδιος πρόσθεσε παράλληλα ότι οι αναφορές του όχι μόνο αγνοήθηκαν, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία έσπευσε να αποσπάσει στις υπηρεσίες της την κα Τυχεροπούλου ως ειδική επιστήμονα. Υποστήριξε δε ότι η κα Τυχεροπούλου κατηύθυνε την έρευνα, ώστε να μην ελεγχθεί η περίοδος 2022-2023 κατά την οποία η ίδια είχε και τις δύο διευθύνσεις (ελέγχου και πληρωμών) στον Οργανισμό. «Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα. Με πήρε τηλέφωνο η κα Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ. Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας. Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόσθεσε ότι λίγο καιρό αργότερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου εκεί. «Αυτό σήμαινε ότι η κα Τυχεροπούλου θα είχε ανακριτικά καθήκοντα. Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα» είπε. Ο κ. Σαλάτας, ως ιστορικό, περιέγραψε ότι ο κ. Σημανδράκος το 2022 – μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του – διεπίστωσε ότι η κα Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη στο τμήμα εκπαίδευσης ήταν ικανή να γίνει προσωρινή διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι κάποια στιγμή η κα Τυχεροπούλου ανέλαβε και τις δύο πιο νευραλγικές διευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Βρίσκω ότι η κα Τυχεροπούλου έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης. Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα» πρόσθεσε. Ο κ. Σαλάτας υποστήριξε ότι συκοφαντήθηκε από ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι παρακώλυση τον έλεγχο. «Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν». Υποστήριξε ότι ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει, ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Πράγματα παρανοϊκά για μένα» είπε. Αναφερόμενος στην περίοδο 2022-2023, ο κ. Σαλάτας αναρωτήθηκε: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν το 2022-2023 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία; Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη. Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω, είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται» είπε. Οι διάλογοι Ο κ. Σαλάτας απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη επανέλαβε τις βαρύτατες καταγγελίες κατά των ελλήνων εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι έχουν διαπράξει το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Παράλληλα είπε ότι η απόλυση του ζητήθηκε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη. Β. Κόκκαλης: έχω μάθει στην δικηγορία να μην βιάζομαι. Μια έρευνα μπορεί να τελειώσει διαφορετικά από ότι ξεκίνησε. Είπατε εδώ πράγματα που κλονίζουν και αμφισβητούν τον πυρήνα της δικογραφίας, κύριε μάρτυρα Ν. Σαλάτας: υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αυτό που βγαίνει είναι μόνο ένα μέρος του. Άφησαν έξω όσα έγιναν την περίοδο 2022 – 2023 και έχουν ευθύνη οι ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα αφήνουν έξω. Αν δεν ταυτιστούμε με την νομιμότητα θα πεθάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ Β. Κόκκαλης: γιατί έμεινε απέξω αυτή η περίοδος Σαλάτας: γιατί αφορά τα πεπραγμένα της κυρίας Τυχεροπούλου την οποία απέσπασαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ γνώριζαν τις πράξεις της. Δεν την προστατεύουν μόνο αλλά την έχουν κάνει ερευνήτρια Β. Κόκκαλης: όλοι οι ευρωπαίοι εισαγγελείς; Ν. Σαλάτας: όχι όλοι. Αναφέρομαι στους Σοφουλάκη, Πασχάλη, Κυβέλου Σίσκου και Παπανδρέου. Αυτοί έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση και εξαίρεσαν την περίοδο 2022-23. Η περίοδος αυτή εξαιρέθηκε της έρευνας με ευθύνη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Κόκκαλης: οι υπουργοί δεν γνώριζαν; Σαλάτας: εγώ τον Τσιάρα τον ενημέρωνα κάθε ημέρα. Σε αυτόν έστειλα τις γραπτές αναφορές μου, επιστολές για τα αδικήματα της κυρίας Τυχεροπούλου. Ο ίδιος έστειλε τις δικές μου επιστολές στην κα Αδηλίνη. Αγωνιούσε ο υπουργός για την σωτηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ Κόκκαλης: είπατε ότι καρατομηθήκατε με εντολή Μαξίμου; Σαλάτας: αυτό είπα Κόκκαλης: ποιος σας καρατόμησε; Σαλάτας: ο κος Μυλωνάκης με απέλυσε. Μίλησα μαζί του και δεν του άρεσε η τοποθέτηση μου. Του είπα ότι δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία ότι παρακώλυσα την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δεν δέχομαι τέτοια κατηγορία. Και μου λέει κάτι για την πολιτική και τέτοια. Του είπα ότι η πολιτική δεν με ενδιαφέρει εγώ είμαι δικαστικός και πρόεδρος ενός οργανισμού που πρέπει να προστατεύσω. Δεν του άρεσε και με απέλυσε Κόκκαλης: την δικογραφία την έχετε διαβάσατε; Σαλάτας: από δημοσιεύματα Κόκκαλης: για φραπέδες κλπ Σαλάτας: βέβαια αλλά αυτά τα “σου είπα μου είπες” δεν συνιστούν μέγα σκάνδαλο Κόκκαλη: αυτά δεν υπήρχαν και πριν; Σαλάτας: υπήρχαν σε μικρότερο βαθμοί. Μεγεθύνθηκαν την περίοδο 2022-23. Να σας πω και κάτι άλλο. Τέλος Μαΐου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει έγγραφο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά να της διαβιβαστεί κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τις δικές μου καταγγελίες. Όντως ο κ. Ζαλίδης που με αντικατέστησε τα συγκέντρωσε αλλά δεν τα διαβίβασε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τα έστειλε είπε “εγώ τα έχω βρει με τους ευρωπαίους”. Εγώ ούτε μάνατζερ είμαι ούτε θέλω να γίνω. Αυτοί οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα βάζουν με το κράτος δικαίου και βγάζουν γλώσσα θα χάσουν στο τέλος. Ψάχνουν το 2019-22, αφήνουν την περίοδο 2022-23 και ξαναπιάνουν το νήμα από το 2024 και μετά. Γιατί; Γιατί είχαν πάρει μαζί τους την κα Τυχεροπούλου. Πηγή: protothema.gr

Καββαδάς: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τα παλιά βιολογικά Απαντώντας σε ερώτηση για τις πληρωμές των παλιών προγραμμάτων βιολογικών, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, είπε: «Για την εξόφληση αυτών των ποσών, η τελευταία δόση της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας καταβάλλεται προσπάθεια να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των δικαιούχων εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, δηλαδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου».

Καββαδάς: Δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής σε μένα τα αρχεία ελέγχου με τα ευρήματα στα ΑΦΜ του ΕΛΓΑ

Καββαδάς: Εκτελώ τα καθήκοντα μου και στην ΑΑΔΕ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ–Γ. Καββαδάς: Εργαζόμαστε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στους δικαιούχους τον Οκτώβριο και τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στις 31/12 Τη διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια «για την πληρωμή αυτών που πρέπει στο χρόνο που πρέπει» έδωσε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς, στο πλαίσιο εξέτασής του από την κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. «Στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει, γίνεται μία προσπάθεια να αντιληφθούμε ακριβώς πώς έχουν τα θέματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς δουλεύουν τα μηχανογραφικά συστήματα, και να δούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρωμή αυτών που πρέπει στο χρόνο που πρέπει» είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Καββαδάς. Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «κάνουμε -κατ’ απόλυτη προτεραιότητα- καταγραφή των υποχρεώσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, που πρέπει να πληρωθούν, και ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία των δικαιούχων πληρωμών, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τις πληρωμές που πρέπει, στις ημερομηνίες που πρέπει, και σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται». Ερωτηθείς για το εάν θα επηρεαστούν οι απλοί αγρότες από τους αυστηρότερους ελέγχους, ο κ. Καββαδάς τόνισε: «Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτησή του με ακρίβεια, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά». Απαντώντας, επίσης, στην εισηγήτρια της μειοψηφίας Μιλένα Αποστολάκη, είπε ότι αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στους δικαιούχους τον Οκτώβριο και τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στις 31/12. Θεωρούμε ότι θα πετύχουμε αυτό το στόχο, είπε ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη εάν υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες σε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχετίζονται με τις επισυνδέσεις, ο κ. Καββαδάς είπε ότι είναι διοικητικά αρμόδιος για το προσωπικό, ωστόσο, στο κομμάτι της έρευνας για τον εντοπισμό ευθυνών ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα.

Καββαδάς: «Δεν γνωρίζω για το θέμα με τα Ε9» Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, εάν έγινε η διασταύρωση που ζήτησε το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, των Ε9 για 13.392 παραγωγούς, ο κ. Καββαδάς είπε ότι δεν γνωρίζει για το θέμα αυτό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τους ελέγχους που προβλέπονται από τις αρμοδιότητες της». Ερωτηθείς από τον εισηγητή του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλο για το σχέδιο δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «είμαστε σε διαδικασία κατάρτισης πλάνου δράσης, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση του μηχανισμού της αρχής πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας πρωτίστως την επιχειρησιακή συνέχεια και τη δυνατότητα πραγματοποίησης έγκαιρων πληρωμών στους δικαιούχους». Εξάλλου, στην ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπα για τα «τσουχτερά» ευρωπαϊκά πρόστιμα, ο κ. Καββαδάς είπε ότι «σε ό,τι αφορά από πλευράς δικής μου αρμοδιότητας, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες πληρωμές και θα γίνουν οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων και κανονισμών (και θα δούμε) ποιο θα είναι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα και αν θα υπάρχει επιβάρυνση.

Μέχρι τους πρώτους μήνες του 2026 η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ Σε ό,τι αφορά την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε πως μέχρι τους πρώτους μήνες του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς της αρχής πληρωμής.

Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, δεν έχει να φοβάται τίποτα Στη διαβεβαίωση πως όσοι αγρότες έχουν συμπληρώσει σωστά την αίτησή τους θα λάβουν τις ανάλογες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού και στέλεχος της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς, κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. «Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα πληρωθεί κανονικά», τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να μην χαθούν οι ορισμένες προθεσμίες. «Ελέγχουμε όλα τα αρχεία πληρωμών. Και του παρελθόντος. Στόχος μας είναι να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες και να εξαιρεθούν όσοι δεν δικαιούνται ενίσχυσης. Εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες πληρωμών και τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καββαδάς. Μάλιστα ερωτηθείς για εάν υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής των επιδοτήσεων λόγω του τελεσίγραφου της Κομισιόν έως τον Οκτώβριο, απάντηση πως «εργαζόμαστε εντατικά για να μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος».

Άγνοια ή/και αναρμοδιότητα σε πολλές από τις ερωτήσεις που του ετέθησαν, κατά τη σημερινή (24/9) κατάθεσή του, στην εκκίνηση των καταθέσεων των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς λόγω του περιορισμένου χρόνου που βρίσκεται στην ηγεσία του Οργανισμού.

Ο ίδιος υποστήριξε, ότι «κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι εκκρεμούσες πληρωμές σε αγρότες θα γίνουν κανονικά και μέχρι τις 31/12/2025».

«Μελετούμε σε βάθος τα δεδομένα που βρήκαμε στον οργανισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, κάνουμε καταγραφή υποχρεώσεων μέχρι 31/12 και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία δικαιούχων πληρωμών ώστε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές που πρέπει σε αυτούς που πρέπει και σε αυτούς που δικαιούνται. Γίνεται επίσης λεπτομερέστατη καταγραφή συμβάσεων προμηθειών αρχείων προσωπικού και κάθε άλλου στοιχείου για ενσωμάτωση από την ΑΑΔΕ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά, ο κ. Καββαδάς δεν έδωσε καμία απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν στην λειτουργία του Οργανισμού, τους ελέγχους που γίνονται στα Ε9 κ.α.

Επόμενος μάρτυρας είναι ο απερχόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας ο οποίος, υπενθυμίζεται, είχε συγκρουστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, γεγονός που οδήγησε και στην καρατόμησή του.