Γ. Ανδριανός: Έτοιμη η ΥΑ για ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

«Η μετάβαση στις βιώσιμες μορφές γεωργίας είναι προϋπόθεση επιβίωσης για το περιβάλλον, για τους ίδιους τους παραγωγούς, για την αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων και, φυσικά, για την ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές του εξωτερικού», δήλωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Olympia Forum VI και στην ενότητα «Καλλιεργώντας την αξία: Βιώσιμη αγροδιατροφή & στρατηγικές τοπικού branding», την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος της εφ. Πατρίς, Νάντια Μανιάτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ανδριανός προανήγγειλε ότι, εντός των επόμενων ημερών, θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα, μετά από πολλά χρόνια, που, όπως τόνισε, αφορά όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη δημόσια υγεία. «Ήταν μία εκκρεμότητα και υποχρέωση που είχαμε απέναντι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι η μετάβαση στις βιώσιμες μορφές γεωργίας βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού του Υπουργείου και αποτυπώνεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο και στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τους πόρους της ΚΑΠ ύψους 19,3 δισ. ευρώ.

Όπως είπε, οι χρηματοδοτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων: από επενδύσεις εκσυγχρονισμού μέσω των σχεδίων βελτίωσης, στήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων μέχρι τομεακά προγράμματα (ελαιολάδου, μελιού, οίνου) και τοπικά προγράμματα Leader, με στόχο την εξωστρέφεια, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Ανδριανό, στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας και εκτροφής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και να εφαρμόζουν πρακτικές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μάλιστα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές πρέπει να είναι «στην πράξη και όχι στα χαρτιά», καθώς εντοπίζονται και φαινόμενα εκμετάλλευσης των προγραμμάτων από ορισμένους, που προσπαθούν να επωφεληθούν χωρίς να τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, δήλωσε ότι η Περιφέρεια θέτει τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στις στρατηγικές της προτεραιότητες, ενώ αξιοποιεί την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της περιοχής ως πολύτιμο εργαλείο εξωστρέφειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Φίλιας και στο γεγονός ότι η Περιφέρεια στηρίζει τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και την εστίαση, αναγνωρίζοντας ότι ο συνδυασμός παραγωγής, φιλοξενίας και γαστρονομίας, αποτελεί «κλειδί» για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη.

Όπως τόνισε, στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η «Ολυμπιακή Γη», μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, που αναδεικνύει τα μοναδικά προϊόντα του τόπου.

Σύμφωνα με τον κ. Φίλια, η σύνδεση με τον τουρισμό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο την περιοχή και διαμένουν σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. Εκεί πραγματοποιούν την πρώτη επαφή με την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και, επιστρέφοντας στη χώρα τους, γίνονται «οι διαφημιστές αυτών των προϊόντων».

Τέλος, η Αντωνία Τριχοπούλου, Επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας της Ακαδημίας Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα «Πέρα από το ελαιόλαδο. Οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον από τα άγρια χόρτα και αφεψήματα».

