ΑΓΣ Καλαβρύτων: Νέα μονάδα ζωοτροφών στη Χόβολη, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ

Αύριο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου ζωοτροφών του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, στη Χόβολη. Πρόκειται για μία επένδυση προϋπολογισμού 4,2 εκατ. ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και ολοκληρώθηκε μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες.

Η κατασκευή της νέας μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων και για ολόκληρη την περιοχή. Σχεδιάστηκε με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωοτροφών σε μορφή πέλλετ. Ο συνεταιρισμός επιδιώκει να προσφέρει στα μέλη του παραγωγούς εναλλακτικές μορφές εκτροφής, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα του γάλακτος, που αποτελεί την πρώτη ύλη για τη βαρελίσια φέτα του. Μέχρι τώρα είχε μόνο χώρους αποθήκευσης και εμπορίας ζωοτροφών. Η νέα μονάδα έχει δυναμικότητα παραγωγής 8-10 τόνων την ώρα, γεγονός που της επιτρέπει να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων και να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους εκτροφής των ζώων.

Το συνολικό ύψος του τζίρου του συνεταιρισμού ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις ζωοτροφών να αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Με τη λειτουργία της νέας μονάδας, το οικονομικό μέγεθος αυτό εκτιμάται πως θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στα μέλη του συνεταιρισμού μεγαλύτερη αυτονομία και οικονομικά οφέλη. Οι συνολικές πωλήσεις σε όγκο φτάνουν τους 15.000 τόνους τελικού προϊόντος ετησίως, με την πρώτη ύλη να προέρχεται από συνεταιρισμούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Ηλεία, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα και Λάρισα.

Μία από τις βασικές καινοτομίες που φέρνει η νέα μονάδα είναι η αλλαγή στον τρόπο παράδοσης των ζωοτροφών. Πλέον, η παράδοση των παραγόμενων ποσοτήτων θα γίνεται απευθείας στον στάβλο των παραγωγών, αντί της έως τώρα πρακτικής, όπου οι ίδιοι οι παραγωγοί παραλάμβαναν τις ποσότητες που είχαν ανάγκη. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει τους παραγωγούς και να μειώσει το κόστος της διαδικασίας.