Στα χαμηλά πενταετίας κινούνται οι διεθνείς τιμές σιταριού

Οι αγορές σιταριού διεθνώς εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα πενταετίας, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να δείχνουν αδυναμία ανάκαμψης, παρά τη σταθερή παγκόσμια ζήτηση, κυρίως από την Κίνα και από τις χώρες της μεσογειακής λεκάνης. Στο χρηματιστήριο της Μινεάπολης, το σιτάρι διαπραγματεύεται στα 5,55 δολάρια ανά μπούσελ, με νέα χαμηλά στα 5,50 δολάρια για τα συμβόλαια Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα, το σιτάρι του Κάνσας διαμορφώνεται στα 4,89 δολάρια, ενώ στο Σικάγο στα 5,01 δολάρια ανά μπούσελ. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές τιμές στο MATIF εμφανίζουν μικρή ανάκαμψη, φτάνοντας τα 190,5 ευρώ ανά τόνο.

Στον Καναδά, η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική ως προς τη ζήτηση. Οι εξαγωγές σκληρού και μαλακού σιταριού ξεπερνούν το περσινό επίπεδο, φθάνοντας σωρευτικά τους 3,6 εκατ. τόνους για το μη σκληρό και 467.000 τόνους για το σκληρό. Η συγκομιδή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι αποδόσεις είναι υψηλότερες από το 2024 – 51 μπούσελ ανά στρέμμα για το ανοιξιάτικο μαλακό σιτάρι (46 πέρυσι) και 41 για το σκληρό (33 πέρυσι). Παρότι η ποιότητα του σκληρού έχει υποβαθμιστεί λόγω βροχοπτώσεων και μυκητολογικών ζημιών, το σκληρό καναδικό σιτάρι παραμένει ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές.

Στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, οι εξαγωγές της Ρωσίας και της Ουκρανίας κινούνται σε χαμηλότερους ρυθμούς. Η Ουκρανία εμφανίζει πτώση 26% στις εξαγωγές σιταριού, ενώ η Ρωσία αναμένεται να μειώσει τις αποστολές Οκτωβρίου στους 5,1 εκατ. τόνους, έναντι 6,1 πέρυσι. Οι χαμηλότερες τιμές και οι ευνοϊκές προοπτικές των ελαιούχων καλλιεργειών οδηγούν τη Μόσχα σε μείωση των εκτάσεων σιταριού για τη νέα περίοδο.

Αντίθετα, στη Νότια Αμερική, η Αργεντινή παρουσιάζει ισχυρή παραγωγή, με εκτιμήσεις για 23 εκατ. τόνους. Στην Τουρκία, η ξηρασία οδήγησε σε μείωση της παραγωγής στους 19,5 εκατ. τόνους, ενώ η Βόρεια Αφρική, το Μαρόκο και η Τυνησία συνεχίζουν τις εισαγωγές με αυξημένο ενδιαφέρον για σκληρό σιτάρι.

Οι πρόσφατες αγορές μεγάλων εισαγωγικών χωρών (Σαουδική Αραβία, Μπαγκλαντές, Ιορδανία, Τυνησία) δίνουν κάποια στήριξη στην αγορά, αλλά η έλλειψη αμερικανικών εκθέσεων, τις δύο τελευταίες εβδομάδες, λόγω της κυβερνητικής παράλυσης στις ΗΠΑ περιορίζει τη διαφάνεια στα θεμελιώδη δεδομένα.

Συνολικά, οι τιμές σιταριού παραμένουν υπό πίεση, καθώς η παγκόσμια παραγωγή αναθεωρείται ανοδικά και η ζήτηση κινείται με συγκρατημένο ρυθμό. Οι αγορές αναμένουν τα πρώτα σήματα αύξησης εισαγωγών από μεγάλους αγοραστές, ενώ η προσοχή στρέφεται πλέον στις καιρικές συνθήκες του χειμώνα σε Ευρώπη, Ρωσία και ΗΠΑ, που ενδέχεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των τιμών.