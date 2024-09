Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία: Διεθνές πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις

Μία ακαδημία καινοτομίας, αφιερωμένη στις γυναίκες της υπαίθρου στην Ευρώπη, τις καλεί να δηλώσουν συμμετοχή, με στόχο να τους δώσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και να ηγηθούν στη διαδικασία αλλαγών στις κοινότητές τους. Το πρόγραμμα Women’s Academy for Rural Innovation (μτφ. Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία) αποτελεί ένα διεθνές πρόγραμμα ηγεσίας και καινοτομίας, που διοργανώνεται από τη European Leadership Academy από τις 17 έως τις 22 Νοεμβρίου στην Κροατία, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών σε αγροτικές περιοχές. Τη στιγμή που τα νούμερα σχετικά με τη θέση της γυναίκας στις επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες είναι απογοητευτικά, υπάρχει η ανάγκη παρότρυνσης και ενίσχυσής τους.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την έρευνα του EIT Food και του ECORYS, ως μέρος της μελέτης «Impact evaluation of the Empowering Women in Agrifood programme», αποδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, ο οποίος θα πρέπει να καλυφθεί, έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα κατέγραψε ότι ο αγροτικός τομέας είναι ανδροκρατούμενος (62%) ως επιχειρηματικός κλάδος, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τις μειωμένες δυνατότητες που έχουν, όπως η σωματική δύναμη σε σύγκριση με τους άνδρες. Αυτό το γεγονός επηρεάζει, όπως καταγράφουν, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στον αγροδιατροφικό τομέα (60%). Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχουσών δήλωσε ότι δεν έχει τους πόρους ώστε να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του (52%), ενώ ένα άλλο αποκάλυψε διαφορές στην πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, με το 29% να αναγνωρίζει ότι έχει λιγότερη πρόσβαση σε τέτοιους πόρους σε σχέση με τους άνδρες.

Με ελληνική διάκριση η πρώτη έκδοση της Ακαδημίας

Με σεμινάρια, εργαστήρια και στοχευμένες ομιλίες από επιχειρηματίες και στελέχη αγροτικών τεχνολογιών, η Ακαδημία Γυναικών για την Αγροτική Καινοτομία θα ενθαρρύνει τις γυναίκες που θα συμμετέχουν να εξερευνήσουν λύσεις σε προβλήματα που τις εμποδίζουν αυτήν τη στιγμή να ηγηθούν στις επιχειρήσεις τους σε αγροτικές και ερημωμένες περιοχές.

«Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες της υπαίθρου να παρακολουθήσουν διαλέξεις, εργαστήρια και να δικτυωθούν με ειδικούς και άλλες συμμετέχουσες, ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά», δηλώνει στην «ΥΧ» η Αναστασία Βεζύρογλου, η οποία κατέκτησε την πρωτιά στην εναρκτήρια έκδοση του προγράμματος, το 2022

Η Αναστασία Βεζύρογλου, αγρότισσα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με σπουδές γεωπονίας, συμμετείχε στην πρώτη έκδοση του προγράμματος το 2022, που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία. Η ίδια κατάφερε να διακριθεί, κατακτώντας την πρώτη θέση. Όπως αναφέρει στην «ΥΧ», «το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο και δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες της υπαίθρου να παρακολουθήσουν διαλέξεις, εργαστήρια και να δικτυωθούν με ειδικούς και άλλες συμμετέχουσες ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Το 2022 επιλέχθηκαν 15 γυναίκες, από διαφορετικό κράτος-μέλος η καθεμιά, ώστε να παρακολουθήσουν την Ακαδημία. Οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τους ειδικούς ήταν στοχευμένες και πολλές από αυτές επιλέχθηκαν με βάση τις ανάγκες τις δικές μας και τα ενδιαφέροντα που είχαμε καταγράψει κατά την αίτηση συμμετοχής. Για παράδειγμα, τόσο εγώ, όσο και μία ακόμη συμμετέχουσα είχαμε δηλώσει ενδιαφέρον για τα drones. Με βάση αυτό, συμπεριέλαβαν ομιλία».

Η ίδια συνεχίζει, λέγοντας ότι «εκτός από το κομμάτι των σεμιναρίων και των διαλέξεων, υπήρχε και ένας διαγωνισμός, στον οποίο χωριστήκαμε σε ομάδες για να βρούμε λύση σε ένα υποθετικό πρόβλημα, παρουσιάζοντας έπειτα τη δουλειά μας».

Τεχνολογία

Έναυσμα για τη συμμετοχή τής κας Βεζύρογλου στο πρόγραμμα ήταν η επιθυμία της να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την καινοτομία και την τεχνολογία. Η ίδια είναι αγρότισσα τρίτης γενιάς, μετά τον παππού και τον πατέρα της, και καλλιεργεί βαμβάκι, τριφύλλι και αμύγδαλα, τα οποία μεταποιεί σε αμυγδαλοβούτυρο και αμυγδαλέλαιο.

Έχοντας πάρει από μικρή την απόφαση να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, αποφάσισε να εκπαιδευτεί και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ακολουθώντας σπουδές γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ίδια, «η τεχνολογία είναι μεγάλος σύμμαχος για τον αγρότη σήμερα και όποιος δεν τη χρησιμοποιεί δεν θα μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστικός στο μέλλον».

Πληροφορίες

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα Women’s Academy for Rural Innovation θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.europeanleadershipacademy.eu/.