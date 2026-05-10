Ακόμη περιμένουν αποζημιώσεις οι Θρακιώτες καπνοπαραγωγοί

Οι καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης αναμένουν οικονομική ενίσχυση για τις σοβαρές απώλειες στην παραγωγή, που προκάλεσαν επί δύο χρόνια οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η ανομβρία. Το πρόβλημα έχει καταγραφεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ροδόπης και τον ΕΛΓΑ και, μάλιστα, σε επίσημη απάντηση προς τον Συνεταιρισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης επιβεβαιώνονται οι σοβαρές απώλειες στην παραγωγή, καθώς και η σημαντική ποιοτική υποβάθμιση της καλλιέργειας. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί και μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, ενώ αναμένονται απαντήσεις σχετικά με την οικονομική ενίσχυση και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της, καθώς για τις απώλειες του 2024 δεν υπήρξε ένταξη στο Μέτρο 23.

Κατά την καλλιεργητική περίοδο καταγράφηκε επίσης ποιοτική υποβάθμιση των φύλλων του καπνού, λόγω προσβολής των φυτών από τον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας, ο οποίος μεταδίδεται από το έντομο θρίπας. Η προσβολή επηρέασε την ποιότητα του παραγόμενου καπνού, μειώνοντας το εισόδημα των εναπομεινάντων παραγωγών. Τα προβλήματα αποτυπώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και σε έκθεση περιφερειακής επιτροπής της ΠΕ Ροδόπης για το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, η οποία συνυπογράφεται από τον ΕΛΓΑ και τη ΔΑΟΚ.

Τις σοβαρές απώλειες στην παραγωγή και στο εισόδημα υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης, Αμέτ Σινάν, θυμίζοντας ότι, καθώς ο καπνός δεν εντάχθηκε στο Μέτρο 23, έχουν λάβει υποσχέσεις για ενίσχυση de minimis. «Το 2024 και το 2025 οι απώλειες στην παραγωγή ξεπέρασαν το 30%. Αγωνιζόμαστε για τις αποζημιώσεις και εκτιμούμε ότι θα δικαιωθούμε, γιατί έχουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη ΔΑΟΚ για τις δύο χρονιές. Πριν από έναν χρόνο μας υποσχέθηκαν ότι θα λάβουμε κάποιες αποζημιώσεις μέσω de minimis», αναφέρει. Ο ίδιος δυσκολεύεται να έχει σαφή ενημέρωση, γεγονός που αποδίδει και στις συχνές αλλαγές υπουργών. Έχοντας εκλεγεί πρόσφατα στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΘΕΑΣ, αναμένει ραντεβού με τον νέο υπουργό με τη διπλή του ιδιότητα.

Νιώθουν αδικημένοι

Παρά τα προβλήματα, ο αριθμός των καπνοπαραγωγών–μελών του Συνεταιρισμού διατηρείται στους 2.500 για το 2025 και το 2026. Ο πρόεδρος εκτιμά ότι, αν υπάρξουν φέτος καλές αποδόσεις και ικανοποιητικές τιμές, οι παραγωγοί θα παραμείνουν στο επάγγελμα. Στην παρούσα φάση ετοιμάζουν τα σπορεία, μετά από έναν χειμώνα που ήταν ευεργετικός για την καλλιέργεια λόγω των βροχοπτώσεων. «Τον Ιούνιο θα ξεκινήσουμε τη φύτευση», προσθέτει.

Παράλληλα, εκφράζει την αγωνία του για την εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας από τη νεολαία. «Εάν υπήρχαν προγράμματα, θα παρέμεναν στο επάγγελμα. Ως μικροκαλλιεργητές δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε προγράμματα όπως τα σχέδια βελτίωσης. Εμείς δεν θέλουμε τεράστια τρακτέρ, αλλά τουλάχιστον να αντικαταστήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για τη μεταφύτευση του καπνού, που είναι 50 ετών. Επίσης, χρειαζόμαστε σύγχρονες ψεκαστικές μηχανές. Γι’ αυτό διεκδικούμε προγράμματα και για εμάς, τους μικρούς καλλιεργητές», περιγράφει.

Το μήνυμα που μεταφέρει προς όσους προασπίζονται τη δημόσια υγεία είναι ότι «ο καπνός θα συνεχίσει να υπάρχει. Ακόμη κι αν σταματήσουμε να καλλιεργούμε εμείς, θα συνεχίσουν στη Βουλγαρία και στα Σκόπια. Οι μεταποιητικές θα αγοράζουν από εκεί και στην περιοχή μας οι απώλειες θα ανέρχονται στα 20 εκατ. ευρώ, με δραματικές συνέπειες για την τοπική οικονομία», σημειώνει.

Φέρνει, επίσης, παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου ενισχύεται η καπνοκαλλιέργεια, όπως η Ιταλία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι παραγωγοί αισθάνονται αδικημένοι. «Στην Ιταλία και στη Βουλγαρία επιδοτούνται οι καπνοκαλλιεργητές», αναφέρει, εκπροσωπώντας τους παραγωγούς του παραδοσιακού Μπασμά.