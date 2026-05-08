Πληρωμές 900 εκατ. ευρώ από το ΥΠΑΑΤ έως 30 Ιουνίου, λέει η Φωτεινή Αραμπατζή

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ για τις αγροτικές πληρωμές έως τις 30 Ιουνίου έδωσε η βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει οι πιστώσεις θα αγγίξουν τα 900 εκατ. ευρώ περίπου.

Ειδικότερα, εντός Μαΐου 2026 αναμένεται η καταβολή ενισχύσεων τύπου de minimis για τη μηδική, ενώ προγραμματίζεται νέα χορήγηση αποζημίωσης απώλειας εισοδήματος για κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Παράλληλα, προβλέπεται η συνέχιση των πληρωμών που αφορούν διάφορες καλλιέργειες και ειδικές ενισχύσεις.

Στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως σημειώνει η ίδια, τέθηκαν σειρά ζητημάτων που αφορούν εκκρεμείς πληρωμές προς παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, οι οποίες σχετίζονται με τεχνικούς ελέγχους, προβλήματα στα στοιχεία του ΑΤΑΚ και χαρακτηρισμούς αγροτεμαχίων ως δημόσιων εκτάσεων.

Η κα Αραμπατζή υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα το «άνοιγμα» του συστήματος για διορθώσεις, καθώς και τη βελτίωση της ενημέρωσης από την ΑΑΔΕ, προκειμένου οι παραγωγοί να μπορούν να διορθώνουν τα στοιχεία τους και να ολοκληρώνονται οι πληρωμές. Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη ενσωμάτωσης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στον έλεγχο των επόμενων πληρωμών, ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δημοσίων.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, γίνεται επίσης αναφορά στην προγραμματισμένη κατανομή 80 εκατ. ευρώ προς τον τομέα της κτηνοτροφίας και 80 εκατ. ευρώ προς παραγωγούς βαμβακιού και σιτηρών, σύμφωνα με κυβερνητικές εξαγγελίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ενισχύσεις τύπου de minimis για τη μηδική, τις οποίες η βουλευτής χαρακτηρίζει κρίσιμες για την οικονομική στήριξη παραγωγών που έχουν πληγεί από περιορισμούς λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί εντός Μαΐου 2026.

Παράλληλα, ζητείται η ένταξη της καλλιέργειας ρυζιού σε καθεστώς de minimis, καθώς και η εξέταση εκκρεμών αποζημιώσεων για μηλοπαραγωγούς και κερασοπαραγωγούς της περιοχής για το προανθικό έτος 2021.

Τέλος, τίθεται ζήτημα επέκτασης της ενίσχυσης απώλειας εισοδήματος για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και για το έτος 2026, με την κα Αραμπατζή να αναφέρει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργού, θα υπάρξει νέα σχετική ενίσχυση.

Δείτε την ανάρτηση: