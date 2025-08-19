«Άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς για αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων που καταστράφηκαν από τον DANIEL» ζητά ο Β. Κόκκαλης

Την άμεση χρηματοδότηση του Δήμου Αγιάς για την αποκατάσταση και επισκευή των αγροτικών δρόμων που καταστράφηκαν από την θεομηνία του DANIEL, ζητά ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης με αναφορά του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ως αναφορά την επιστολή του Δημάρχου Αγιάς, η οποία αφορά τις δαπάνες αποκαταστάσεων αγροτικής οδοποιίας παρακάλιων περιοχών από την θεομηνία DANIEL.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι για την αποτροπή της πλημμυρικής παροχής των οικισμών και την ασφάλεια των κάτοικων του Δήμου Αγιάς κατά την επέλαση του μεσογειακού κυκλώνα Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023, «Οι δαπάνες που προέκυψαν είναι εξαιρετικά υψηλές και ο Δήμος, μέσα στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, καλείται να τις καλύψει για να αποκαταστήσει τις ζημιές και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.»

Αναφέρεται ότι «Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στην παρακάρλια περιοχή, όπου μετά την αποστράγγιση των υδάτων οι αγρότες επιχειρούν σταδιακά την ανασύσταση χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργειών» και επισημαίνεται ότι «οι ζημιές που καταγράφονται στην αγροτική οδοποιία, ιδιαίτερα στην παρακάρλια περιοχή που και για το έτος 2024 έμειναν ακαλλιέργητες, είναι ανυπολόγιστες καθώς επί μεγάλο χρονικό διάστημα όλη αυτή η περιοχή ήταν βυθισμένη στο νερό με τους δρόμους να έχουν υποστεί μεγάλης έκτασης υποσκαφές, καθιζήσεις, κατολισθήσεις και ρηγματώσεις, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί απροσπέλαστοι και η διέλευση των αγροτικών οχημάτων να είναι εξαιρετικά δυσχερής.»

Τονίζεται ότι «από τον Σεπτέμβριο του 2025 οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα επανέλθουν σε καλλιέργεια, είναι απολύτως αναγκαίο να αποκατασταθεί η αγροτική οδοποιία, διαφορετικά η πρόσβαση θα παραμείνει αδύνατη» καθώς και το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς «αδυνατεί να ανταποκριθεί οικονομικά σε ζημιές τέτοιας κλίμακας, καθώς δεν πρόκειται για συνήθη προγραμματισμένη συντήρηση, αλλά για συνέπειες ενός ακραίου, αναπάντεχου και απρόβλεπτου φαινομένου.»

Ζητείται «η αντίστοιχη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και επισκευή των αγροτικών δρόμων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επανακαλλιέργεια και αξιοποίηση της αγροτικής γης.»