Μεσσηνία: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην Τριφυλία για το βακτήριο του άνθρακα με εμβόλια Ρουμανίας

Ιδιαίτερα καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά τα κρούσματα του βακτηρίου του άνθρακα, που εντοπίστηκαν σε βοοειδή κτηνοτροφικών μονάδων στο Ραπτόπουλο και το Λυκουδέσι. Όλα δείχνουν ότι, αν και ο συναγερμός δεν έχει λήξει, το τέλος της περιπέτειας είναι κοντά, καθώς έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Σπύρος Ζαχαριάς, αναφερόμενος στο ζήτημα δήλωσε: «Είμαστε υπό έλεγχο και τώρα, που παραλάβαμε τα εμβόλια από τη Ρουμανία, θα αρχίσουμε τους εμβολιασμούς. Έχουμε παραγγείλει τριάντα εμβόλια· κάθε μπουκαλάκι επαρκεί για τον εμβολιασμό 40 αγελάδων και 100 αιγοπροβάτων.

Η ποσότητα καλύπτει τους στόχους που έχουμε θέσει και λογικά θα υπάρξει και απόθεμα. Μέχρι στιγμής, οι απώλειες σε ζώα που θανατώθηκαν είναι μικρές, καθώς δεν ξεπέρασαν τα 30 βοοειδή και τα δύο πρόβατα. Μετά τον εμβολιασμό, οι πιθανότητες νόσησης περισσότερων ζώων από το βακτήριο του άνθρακα θα μειωθούν στο ελάχιστο».

ΔΑΟΚ

Ο προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, δήλωσε σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε: «Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε μόνο σε δύο εκμεταλλεύσεις. Μόλις έγινε γνωστό, προχωρήσαμε σε σύσκεψη και ενημέρωση των κτηνοτρόφων.

Κινηθήκαμε άμεσα για την προμήθεια εμβολίων και ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει πρώτα στα βοοειδή και στη συνέχεια στα πρόβατα. Οι κτηνοτρόφοι είναι ήδη ενημερωμένοι, ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα εξάπλωσης».