Αναφορές για οσμή αερίου σε αρκετές περιοχές της Αττικής – Η πυροσβεστική κάνει λόγο για διαρροή μεγάλης έκτασης

Ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στους κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, καθώς μια χαρακτηριστική οσμή αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα.

Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως στον Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα.

Η πυροσβεστική κάνει λόγο για διαρροή μεγάλης έκτασης, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την περιοχή από όπου έχει ξεκινήσει.

Enaon: Καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου -Τι έδειξαν οι εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλο το παραλιακό μέτωπο

Η εταιρεία Enaon, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν αναφορές πολιτών για έντονη οσμή, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν κλήσεις. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, μεταξύ αυτών η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φώκαια, το Λαγονήσι και ευρύτερα παραλιακά σημεία, ενώ όπως επισημάνθηκε, οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα. Όπως διευκρινίστηκε μέχρι τη στιγμής δεν είχε εντοπιστεί καμία δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι τόσο στις υποδομές του δικτύου όσο και με ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται προληπτικά για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή άλλων ενδείξεων παρουσίας αερίου. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι ενίσχυσε το προσωπικό πεδίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό κλήσεων από πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις στις περιοχές όπου αναφέρθηκε το φαινόμενο. Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου, δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να συνδέει την οσμή με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σε ερώτηση για την πιθανή προέλευση της οσμής, εκπρόσωπος της Enaon ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της χωρίς τεχνικά δεδομένα, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. Όπως σημειώθηκε, αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς τότε να διαπιστωθεί σύνδεση με το δίκτυο της εταιρείας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

