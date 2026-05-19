Ημερίδα για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των αγρωστωδών ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά

Ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Διαχείριση ανθεκτικότητας αγρωστωδών ζιζανίων σε χειμερινά σιτήρα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στο αφιθέατρο της ΔΕΥΑΛ, με ώρα έναρξης στις 18:30 και ολοκλήρωση στις 21:00. Η ημερίδα εστιάζει σε ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που απασχολούν την εγχώρια γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα την καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών, προσφέροντας έγκυρη ενημέρωση και λύσεις για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Το πάνελ των ομιλητών απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και της διοίκησης: κ. Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Ομότιμος Καθηγητής Ζιζανολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). κ. Δημήτριος Σταυρίδης, Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. κ. Αχιλλέας Τσινούλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ΘΕΣΤΟ. κ. Πέτρος Λιούπης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σποροπαραγωγών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών του αγροδιατροφικού κλάδου (ADAMA, BAYER, CORTEVA agriscience, SYNGENTA). Η είσοδος είναι ελεύθερη για γεωπόνους, παραγωγούς, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές ορθής διαχείρισης των καλλιεργειών.