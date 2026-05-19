Aπαγορεύεται η πώληση προϊόντων κάνναβης σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών

Σε έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάνναβης προχωρά η κυβέρνηση με το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε αυστηροποίηση του πλαισίου για τα προϊόντα αυτά. Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάνναβης από περίπτερα και μίνι μάρκετ, προαναγγέλλοντας νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

Από την πλευρά τους οι περιπτερούχοι δηλώνουν πως «δυστυχώς τα καταστήματά τους πλήττονται για ακόμα μία φορά. «Το Υπουργείο σαν υπουργείο έχει δίκιο που θέλει την αυστηροποίηση του πλαισίου. Από τη στιγμή όμως που μπορεί να γίνει και η ταυτοποίηση των ανηλίκων μέσω της ψηφιακής κάρτας, μέσα από το e-shop πλέον και το tracking number γιατί να καταργηθούν αυτά τα προϊόντα από τα δικά μας μαγαζιά;» σημείωσε ο εκπρόσωπος τους, αντιπρόεδρος Ένωσης Περιπτερούχων Θεσσαλονίκης, Αντώνης Βαφίδης.

«Δεν μπορεί να την πληρώσει ένας ολόκληρος κλάδος επειδή κάποιοι είναι κακοί επαγγελματίες, στους οποίους εμείς σαν Επιμελητήριο είμαστε κάθετα αντίθετοι», τόνισε ο ίδιος, ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχει ζήτηση για αυτά τα προϊόντα και ότι αυτά που πωλούνται στα περίπτερα δεν είναι ούτε παραισθησιογόνα, ούτε εξαρτησιογόνες ουσίες, αλλά προκαλούν μόνο μία ελαφριά χαλάρωση και φυσικά διαφέρουν από τη φαρμακευτική κάνναβη.

Επίσης τόνισε πως ως Ένωση Περιπτερούχων θέλουν να συνεχίσουν να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα και ότι επικοινώνησαν με τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, αλλά είναι ανοιχτοί στο να αυστηροποιηθούν οι ποινές, γιατί ως σωματείο δεν επιθυμούν να γίνονται παρανομίες και να πωλούνται προϊόντα τα οποία δεν πρέπει να δίνονται σε ανηλίκους. «Θέλουμε την αυστηροποίηση του πλαισίου και την αυστηροποίηση των ποινών έτσι ώστε να μπορέσει να καθαρίσει γενικά το τοπίο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαφίδης.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι «Είχαμε κάποιες καταγγελίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα για ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Μετά όμως από αυτά τα περιστατικά είδαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Οι έλεγχοι της αστυνομίας έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν συμμορφωθεί με τα νέα μέτρα και με τη διαδικασία με την οποία ελέγχεται η ανηλικότητας των αγοραστών και είναι σημαντικό όλο αυτό».