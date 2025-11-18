Αναγκαιότητα υλοποίησης δημόσιων έργων στις λιμνοθάλασσες

Συνειδητά και κόντρα σε κάθε οικονομική αντιξοότητα, ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστωνίδας με τα 30 μέλη του συνεχίζει τις δωρεές ψαριών, με το σύνθημα «πάντα φροντίζουμε για την όραση των παππούδων και των γιαγιάδων μας», καθώς στους φορείς που προσφέρουν ψάρια συμπεριλαμβάνεται και το Γηροκομείο Ξάνθης, όπου πρόσφατα προσέφεραν 100 κιλά κεφαλόπουλα.

Πρόκειται για πρόταση του προέδρου του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αλιευτικών Συνεταιρισμών Ελληνικών Λιμνοθαλασσών (ΣΑΣΕΛ), Γιώργου Γκίλη, που έγινε δεκτή όταν πέρασε ο νόμος για τις λιμνοθάλασσες: «Να μοιράζουμε ποσότητες από τα ψάρια μας σε κοινωνικές ομάδες, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης».

Η πρώτη διανομή είχε γίνει σε 15 ιδρύματα της Αθήνας, το 2016, με ψάρια από νταλιάνια της Βιστωνίδας, της Κεραμωτής, της Άρτας, του Μεσολογγίου, του Αιτωλικού. Οι μη έχοντες… δίνουν και αυτό που διεκδικούν από την πολιτεία ως ελάχιστη ανταπόδοση είναι έργα στις κατεστραμμένες υποδομές όπου δραστηριοποιούνται.

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε και φέτος στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, που φιλοξενήθηκε στα Ιωάννινα από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου. Ο κ. Γκίλης πρότεινε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιχθυολόγων Δημοσίου, Δημήτρη Τσιάνη, να περιληφθεί θεματική για την ανάδειξη της αναγκαιότητας υλοποίησης δημόσιων έργων στις λιμνοθάλασσες και την αξιοποίηση του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, το οποίο αποτελεί ευκαιρία για σημαντικά έργα υποδομών, που θα στηρίξουν, κυρίως, τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς.

Ο σύνδεσμος ανέδειξε τα κρίσιμα πανελλαδικά ζητήματα και τα σοβαρά προβλήματα, αποτυπώνοντάς τα σε φωτογραφίες και βίντεο. «Δεν δραστηριοποιούμαστε στις λιμνοθάλασσες για το κέρδος. Στηρίζουμε το οικοσύστημα και το μόνο που θέλουμε είναι έργα», τονίζει ο κ. Γκίλης. Εξάλλου, οι ίδιοι δεν έχουν πάρει ακόμη τις κρατικές ενισχύσεις de minimis από την εποχή της πανδημίας.

Στα σοβαρά προβλήματα της Βιστωνίδας συγκαταλέγονται οι καταστροφές από το μπλε καβούρι στην αθερίνα. «Βγάζαμε 100 τόνους αθερίνα, αλλά την εξαφάνισε. Επί 1,80 ευρώ το κιλό, χάνουμε συνολικά 180.000 ευρώ», λέει. Αναφέρει, δε, ότι σε μελέτη που έγινε στο Μεσολόγγι διαπιστώθηκε από το στομάχι του μπλε κάβουρα ότι τρώει, μεταξύ άλλων, λαυράκι, τσιπούρα, χέλι και κέφαλο. Ο ίδιος τονίζει ότι απαιτείται παρόμοια έκθεση, που να διαπιστώνει ότι στη Βιστωνίδα το καβούρι τρώει όλη την αθερίνα και πάνω σε αυτό το ζήτημα να αναζητηθούν λύσεις. Ο κ. Γκίλης συναντήθηκε με τη διευθύντρια Αλιείας και –όπως αναφέρθηκε– συζητήθηκε ότι ετοιμάζεται η επικήρυξη του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να προταθεί από τους αλιείς και για το μπλε καβούρι, κάτι που έγινε στην Ιταλία.

Η συγκεκριμένη ενότητα ξεκίνησε με τη βράβευση της ιχθυολόγου Ρούλας Παγώνη, που στήριξε τον αγώνα των αλιέων των λιμνοθαλασσών από οποιοδήποτε πόστο υπηρέτησε. Ο κ. Γκίλης υπογραμμίζει την παρουσία στο συνέδριο του συμβούλου σε θέματα αλιείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Αντώνη Φραντζή. Προσθέτει, δε, ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί φάκελος από την περιφέρεια για συγκεκριμένα έργα στις λιμνοθάλασσες ευθύνης της, με αφετηρία τη Ροδόπη, ενώ θα ακολουθήσουν η Ξάνθη και η Καβάλα, ξεχωριστά ανά περιφερειακή ενότητα. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι οι συνεταιρισμοί ζητούν τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η λιμνοθάλασσα μπορεί να εξυπηρετεί και αλιείς και τουρίστες. Για παράδειγμα, ο κ. Γκίλης πρόσφατα ξενάγησε ξένους τουρίστες, που φωτογράφιζαν τα φλαμίνγκο της Βιστωνίδας.