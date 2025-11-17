Κινητοποίησεις αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Θράκης περίμεναν, αρχικά, στις 4 Νοεμβρίου τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, να έρθει στην Αλεξανδρούπολη, για να του μεταφέρουν το μήνυμα ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι ίδιοι κατέβηκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ, αλλά εκείνος ανέβαλε τότε την επίσκεψή του επικαλούμενος λόγους υγείας. Τον περίμεναν […]

15/11/2025 6' διάβασμα