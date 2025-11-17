Κινητοποίησεις αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 18 Νοεμβρίου
Πραγματοποιήθηκε, με μαζική συμμετοχή, η σύσκεψη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας & Νότιας λεκάνης Βεγορίτιδας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου: «το παρών έδωσαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι οι οποίοι δήλωσαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστια καθώς και την αναγκαιότητα να παλέψουμε οργανωμένα για την επιβίωσή μας!
Καλούμε:
- Τρίτη 18 Νοεμβρίου προσυγκέντρωση στις 16:00 στην πυροσβεστική Πτολεμαΐδας (δίπλα στο lidl), ώστε να συγκεντρωθούμε στις 17:00 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπου θα ζητηθούν κτηνοτροφικά και αγροτικά θέματα.
- Κυριακή 23 Νοεμβρίου κάθοδο με λεωφορείο στη Νίκαια της Λάρισας όπου θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη της ΠΕΜ στις 12:00. (τηλ. Επικοινωνίας 6973213029, 6979734048)
Οργανώνουμε τον αγώνα μας, τον κλιμακώνουμε, συντονιζόμαστε πανελλαδικά! Στον δρόμο θα παλέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν»
Πηγή: kozani.tv