ΕΛΛΑΔΑ

Κινητοποίησεις αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Ζεσταίνουμε τις μηχανές των τρακτέρ μετά την σύσκεψη
17/11/2025
Πραγματοποιήθηκε, με μαζική συμμετοχή, η σύσκεψη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας & Νότιας λεκάνης Βεγορίτιδας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου: «το παρών έδωσαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι οι οποίοι δήλωσαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστια καθώς και την αναγκαιότητα να παλέψουμε οργανωμένα για την επιβίωσή μας!

Καλούμε:

  • Τρίτη 18 Νοεμβρίου προσυγκέντρωση στις 16:00 στην πυροσβεστική Πτολεμαΐδας (δίπλα στο lidl), ώστε να συγκεντρωθούμε στις 17:00 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπου θα ζητηθούν κτηνοτροφικά και αγροτικά θέματα.
  • Κυριακή 23 Νοεμβρίου κάθοδο με λεωφορείο στη Νίκαια της Λάρισας όπου θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη της ΠΕΜ στις 12:00. (τηλ. Επικοινωνίας 6973213029, 6979734048)

Οργανώνουμε τον αγώνα μας, τον κλιμακώνουμε, συντονιζόμαστε πανελλαδικά! Στον δρόμο θα παλέψουμε τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν»

Πηγή: kozani.tv

