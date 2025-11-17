Γ.Ανδριανός: Στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ η ενίσχυση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

Στην έναρξη της 40ης PHILOXENIA–HOTELIA και της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών Food & Drinks 2025 by Detrop που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη παρέστη χθες, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννης Ανδριανός.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο Υφυπουργός συνεχάρη τη ΔΕΘ–HELEXPO, τον ΕΟΤ, τους εκθέτες και όλους τους επαγγελματίες που συμβάλλουν διαρκώς στην πρόοδο του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής γαστρονομίας.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η PHILOXENIA–HOTELIA αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό εξωστρέφειας και δημιουργίας που, εδώ και 40 χρόνια, φέρνει στη Θεσσαλονίκη επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα του κλάδου να βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε την άρρηκτη σύνδεση του τουρισμού και της γαστρονομίας τονίζοντας ότι «η ποιότητα των καταλυμάτων και των υποδομών, το μεράκι των ανθρώπων του τουρισμού και η μοναδική ελληνική διατροφική παράδοση δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο αυθεντικών εμπειριών που αναζητά ο σύγχρονος επισκέπτης».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση της γαστρονομικής ταυτότητας της Ελλάδας:

-Στήριξη και ενίσχυση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ,

-Προώθηση της τυποποίησης και της μεταποίησης που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία,

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας και άνοιγμα σε νέες αγορές,

– Στήριξη των παραγωγών απέναντι στις προκλήσεις και ταυτόχρονα σχεδιασμός της επόμενης μέρας του αγροδιατροφικού τομέα.

«Οι δύο διοργανώσεις που εγκαινιάζουμε σήμερα υπογραμμίζουν τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να συνδέσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τον τουρισμό και τον αγροδιατροφικό κλάδο με την ποιότητα, την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας», σημείωσε ο Υφυπουργός, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «οι συνεργασίες, οι ιδέες και τα νέα εγχειρήματα που θα γεννηθούν εδώ θα αποδώσουν σημαντικά οφέλη σε επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες και στην ελληνική οικονομία συνολικά».