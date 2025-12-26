Ανακατατάξεις στην ελληνική αγορά κρέατος

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή περίοδο στις μέρες των Χριστουγέννων, καταγράφονται στην εγχώρια παραγωγή κρέατος, με κοινό παρονομαστή τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και την αύξηση του κόστους παραγωγής. Παρά τις δυσκολίες, επιμέρους κλάδοι εμφανίζουν τάσεις ανόδου στην παραγωγή και στις τιμές, ενώ άλλοι πιέζονται έντονα από τον ανταγωνισμό των εισαγωγών.

Ανοδική τάση στο αιγοπρόβειο, παρά τη συρρίκνωση

Στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, η συνολική εικόνα λόγω της ευλογιάς παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται, κυρίως λόγω της εγκατάλειψης εκμεταλλεύσεων από τη γήρανση των κτηνοτρόφων και την άρνηση των νέων να τους διαδεχθούν. Σύμφωνα με τον Ηλία Μπαλαφούτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Φθιώτιδας, η τιμή παραγωγού για το αρνί και το κατσίκι τις ημέρες των γιορτών κυμαίνεται φέτος μεταξύ 8 και 9 ευρώ το κιλό, αυξημένη κατά περίπου 1 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς παίζουν η έξαρση της ευλογιάς, αλλά και η σταδιακή μείωση των κτηνοτροφικών μονάδων. Όπως εκτιμά, «ήδη από τον Σεπτέμβριο έχει γεννηθεί περίπου το 60% του ζωικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες της πασχαλινής αγοράς. Ο χρόνος ανάπτυξης έως τη σφαγή υπολογίζεται στους τρεις μήνες, για το ζώο που θα παραμένει κοντά στη μητέρα του και για 1,5-2 μήνες αυτό που θα οδηγηθεί σε μονάδες πάχυνσης».

Εκτόξευση τιμών και στρεβλώσεις στο βόειο

Ακόμη πιο έντονες είναι οι εξελίξεις στον τομέα του βόειου κρέατος. Ο Χρήστος Λαγόπουλος, αγελαδοτρόφος από την Καλαμπάκα Τρικάλων, κάνει λόγο για μεγάλη αύξηση των τιμών λόγω της υψηλής ζήτησης. Όπως αναφέρει, «η τιμή παραγωγού από τα 5,5 ευρώ το κιλό πέρυσι έχει φτάσει φέτος τα 8,30 ευρώ».

Παράλληλα, επισημαίνει το πρόβλημα του άνισου ανταγωνισμού, καθώς παχυντές εισάγουν μοσχάρια από το εξωτερικό, τα οποία μετά από έξι μήνες εκτροφής αποκτούν «ελληνική ταυτότητα», λαμβάνοντας και επιδότηση περίπου 250 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβαρύνει σημαντικά τους εγχώριους παραγωγούς, διότι το μοσχάρι που θα γεννηθεί θέλει 14 μήνες για τη σφαγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κόστος παραγωγής.

Υπό πίεση η ελληνική χοιροτροφία

Σε αντίθεση με τις αυξήσεις στο αιγοπρόβειο και το βόειο κρέας, το ελληνικό χοιρινό βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Όπως μας εξηγεί ο Θανάσης Δρίβας, χοιροτρόφος από τη Λαμία, η τιμή πώλησης σήμερα κυμαίνεται στα 3,70 ευρώ το κιλό, μειωμένη σε σχέση με τα 4,30 ευρώ της περσινής περιόδου. Οι εισαγωγές χοιρινού, με τιμές που φτάνουν ακόμη και το 1,80 ευρώ το κιλό, πιέζουν ασφυκτικά την εγχώρια παραγωγή. Αποτέλεσμα είναι μόλις το 25% της κατανάλωσης να καλύπτεται από ελληνικό χοιρινό, ενώ το αυξημένο κόστος σε ζωοτροφές, ενέργεια και εργασία απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου.