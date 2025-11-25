Αναστολή αδειών και πρόστιμα σε άλλους 3 φορείς πιστοποίησης βιολογικών

Υπεγράφησαν σήμερα Τρίτη 25/11 αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε τρεις εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, με αναστολή της άδειάς τους ως Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και επιβλήθηκαν παράλληλα υψηλά χρηματικά πρόστιμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα:

· Σε μία εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισής της ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 38.461,50 ευρώ.

· Σε δεύτερη εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισης ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 42.307,70 ευρώ.

· Σε τρίτη εταιρεία επιβάλλεται αναστολή της απόφασης έγκρισης ως ΟΕΠ στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 25.11.2025, καθώς και χρηματικό πρόστιμο συνολικού ποσού 42.307,70 ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς άσκησαν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και υπέβαλαν ενστάσεις, οι οποίες εξετάστηκαν αρμοδίως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» επιβεβαιώθηκαν και οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ, αποστέλλοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε πρακτικές που πλήττουν την αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης και αδικούν τους συνεπείς παραγωγούς.

Με τις σημερινές αποφάσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τον Αύγουστο, το συνολικό ύψος των προστίμων σε φορείς πιστοποίησης ανέρχεται σε 179.692,05 ευρώ.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί τους τελευταίους μήνες ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων και θεσμικών παρεμβάσεων για τη θωράκιση του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Στόχος είναι η αποκατάσταση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των παραγωγών και των καταναλωτών στην ετικέτα «βιολογικό» και συνολικά στην αγορά βιολογικών τροφίμων. Με εντολή του υπουργού, Κώστα Τσιάρα, ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» προχώρησε σε εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλους τους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ και εγκεκριμένοι από το ΥΠΑΑΤ.

Από το πρώτο αυτό κύμα ελέγχων προέκυψαν σοβαρές μη συμμορφώσεις σε συγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων» αναφέρει το υπουργείο.

Το επόμενο διάστημα τα συγκεντρωτικά στοιχεία της έρευνας της

Task Force για την βιολογική παραγωγή

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του υπουργού, Κώστα Τσιάρα τον Αύγουστο, συγκροτήθηκε Ομάδα Συντονισμού (Task Force)για τη βιολογική παραγωγή με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, Σπύρο Πρωτοψάλτη, με κρίσιμο ρόλο στον συντονισμό και την επιτάχυνση των απαραίτητων θεσμικών και διοικητικών παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό:

· επανεξετάζεται συνολικά το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των φορέων πιστοποίησης,

· αξιολογούνται τα ευρήματα από όλους τους ελέγχους του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»,

· προετοιμάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αλυσίδα των βιολογικών προϊόντων.

Η έρευνα της Task Force βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία και τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν δημόσια το επόμενο διάστημα, με πλήρη διαφάνεια, ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα οι παραγωγοί, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, αλλά και να δρομολογηθούν όπου απαιτείται περαιτέρω θεσμικές πρωτοβουλίες.

Το ΥΠΑΑΤ υπενθυμίζει ότι:

· το μητρώο των εγκεκριμένων φορέων ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων είναι δημόσια διαθέσιμο,

· οι παραγωγοί οφείλουν να απευθύνονται αποκλειστικά σε εγκεκριμένους και διαπιστευμένους φορείς,

· οι καταναλωτές μπορούν και πρέπει να ελέγχουν την ύπαρξη σήμανσης και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που φέρουν την ένδειξη «βιολογικό».

«Η στήριξη της βιολογικής παραγωγής και η προστασία του καταναλωτή πάνε μαζί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για “πράσινη μετάβαση” και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αν δεν διασφαλίσουμε πρώτα ότι κάθε πιστοποιητικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με τους ελέγχους που ζητήσαμε από τον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τη δουλειά της Task Force, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: σεβόμαστε και προστατεύουμε τον παραγωγό που κάνει σωστά τη δουλειά του και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει την αξιοπιστία των ελληνικών βιολογικών προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με συνέπεια και διαφάνεια, μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε προϊόν που φτάνει στο ράφι με την ένδειξη “βιολογικό” είναι αντάξιο της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο καταναλωτής» δήλωσε σχετικά ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.