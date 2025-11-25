O B. Κόκκαλης φέρνει στη Βουλή το αδιέξοδο χιλιάδων αγροτών – Οκτώ «παγωμένες» πληρωμές και μηδενικό χρονοδιάγραμμα

Σε πλήρη ασφυξία βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας, σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης. Ο κ. Κόκκαλης ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για οκτώ μεγάλες κατηγορίες πληρωμών της ΚΑΠ που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αφήνοντας χιλιάδες δικαιούχους χωρίς εισόδημα.

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις περί «τεχνικών δυσχερειών», οι καθυστερήσεις έχουν λάβει πλέον διαστάσεις συστημικής δυσλειτουργίας. Όπως αναφέρει, η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πρόσκαιρα τεχνικά ζητήματα, αλλά συνιστά υπαρξιακό πρόβλημα στη λειτουργία του μηχανισμού εκταμίευσης των ενισχύσεων της ΚΑΠ.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως υπογραμμίζει, δεν υπάρχει καν επίσημη ανακοίνωση ή χρονοδιάγραμμα, αφήνοντας τους παραγωγούς στο απόλυτο σκοτάδι.

ΟΙ 8 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ο Λαρισαίος βουλευτής καταγράφει οκτώ βασικά «μέτωπα» απλήρωτων ενισχύσεων:

Μέτρο 23 – Εκκαθάριση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Προκαταβολή ΕΛΓΑ για τη Θεσσαλία – Αποζημιώσεις για φυτικό κεφάλαιο που παραμένουν σε αδιευκρίνιστη εκκρεμότητα. Προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης 2025 – Αφορά σχεδόν όλους τους ενεργούς παραγωγούς της χώρας. Υπόλοιπα Βασικής Ενίσχυσης 2024 – Πληρωμές που, σύμφωνα με τον βουλευτή, όφειλαν ήδη να έχουν ολοκληρωθεί. Προκαταβολές αγροπεριβαλλοντικών δράσεων – Απονιτροποίηση, κομφούζιο, βιολογικά, σπάνιες φυλές, κ.ά. Οικολογικό σχήμα Π1–31.5 για το 2024 – Προγράμματα για γεωργοδασικά και δασολιβαδικά οικοσυστήματα. Ενισχύσεις προηγούμενων ετών – Υποθέσεις που «σέρνονται» χωρίς λύση. Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2025 – Ουσιαστικά παγωμένο, χωρίς επίσημη αιτιολόγηση.

Στην ερώτηση περιγράφεται ένα σκηνικό πλήρους οικονομικής ασφυξίας: παραγωγοί που αδυνατούν να αγοράσουν εφόδια, να καλύψουν το κόστος ζωοτροφών, να εξυπηρετήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ακόμη και να διατηρήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους σε λειτουργία.

Ο κ. Κόκκαλης προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις δεν πλήττουν μόνο τους δικαιούχους, αλλά και τη σχέση της χώρας με τα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς η μη τήρηση των ενωσιακών υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε δημοσιονομικές διορθώσεις και πρόστιμα εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου.

Ο βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να παρουσιάσει αναλυτικά:

Το ακριβές και πλήρως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση κάθε εκκρεμούς πληρωμής της ΚΑΠ,

για την ολοκλήρωση εκκρεμούς πληρωμής της ΚΑΠ, Ανά πρόγραμμα, ανά μέτρο και ανά κατηγορία δικαιούχων.

Πρόκειται για ένα αίτημα που, όπως σημειώνει, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν πότε θα λάβουν τα εισοδήματα που δικαιούνται και να σχεδιάσουν στοιχειωδώς τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.