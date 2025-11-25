Σε κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι της Λήμνου – Αποφασίζουν και οι αγρότες της Κρήτης

Κινητοποιούνται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λήμνου και την Πέμπτη κατεβαίνουν στο Επαρχείο στη Μύρινα ζητώντας λύση στη μεταφορά αμνοεριφίων από τη Λήμνο στη Λέσβο.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται σε όλη τη χώρα για την ευλογιά των προβάτων, παρόλο που ο νομός Λέσβου είναι «καθαρός» από τη νόσο, επιτρέπεται η μεταφορά ζώων για σφαγή αλλά μόνο από μια μονάδα εκτροφής τη φορά. Αυτό όμως καθιστά ασύμφορη τη μεταφορά, καθώς από κάθε μονάδα ο αριθμός αμνοεριφίων που μετακινούνται κάθε φορά είναι μικρός. Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο πρόεδρος του αγροτροκτηνοτροφικού συλλόγου Λήμνου, Γιώργος Τζαρίμης, περίπου 60.000 αμνοερίφια πρέπει να μετακινηθούν από το νησί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων για να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού να έχουν όφελος από τις κτηνοτροφικές τους μονάδες, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που η μετακίνηση αφορά για παράδειγμα 20 αμνοερίφια τη φορά. Αυτό σημαίνει, ότι δεν υπάρχει όφελος για κανέναν μεταφορέα είτε εντός, είτε εκτός Λήμνου, για να μεταφέρουν ζώα από μία μονάδα κάθε φορά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Λήμνου Άγγελος Βλάττας, ζήτησε εδώ και καιρό από το αρμόδιο υπουργείο να επιτραπεί η μεταφορά από κάποιες μονάδες ταυτόχρονα, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας και με περιορισμό των ζώων σε προσδιορισμένο χώρο, για να αποφευχθεί η μετάδοση τυχόν μολυσμένων κοπαδιών. Η πρόταση του αντιπεριφερειάρχη δεν έχει γίνει δεκτή από το Υπουργείο.

«Καταδικάζουν ένα ολόκληρο νησί με μια απόφαση που βγάζουν μέσα σε ένα γραφείο» τονίζει ο κ. Τζαρίμης και ενημερώνει ότι η Γενική Συνέλευση των αγροτών της Λήμνου αποφάσισε κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου που οι αγρότες κατεβαίνουν στο επαρχείο στη Μύρινα.

Αποφασίζουν για νέες κινητοποιήσεις αύριο οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Έτοιμοι να βγουν ξανά στους δρόμους είναι οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι καλούνται σε παγκρήτια γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν για την μορφή αλλά και τον χρόνο των κινητοποιήσεων τους.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου απευθύνει κάλεσμα προς όλους κτηνοτρόφους, τους αγρότες και τους μελισσοκόμους του νησιού προκειμένου να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

«Σας περιμένουμε όλους, για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, πότε και ποιας μορφής θα είναι ο γενικός ξεσηκωμός.Μην λείψει κανείς! Δεν θα αφήσουμε να διαλυθεί η επαρχία, να φύγουν τα παιδιά μας από την ύπαιθρο. Eίναι ζήτημα εθνικής σημασίας – η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση του πρωτογενούς κλάδου ξεκίνησε…Όλοι μαζί, κανείς μόνος…!!!», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την 1η Δεκεμβρίου θα βγουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών της Ροδόπης

Από την πρώτη του Δεκέμβρη έως τις 5 θα βγουν τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και από την επόμενη εβδομάδα και μετά θα στηθούν μπλόκα ένα σε κάθε νομό. Αυτό αποφάσισαν οι Αγρότες στην μεγάλη σύσκεψη που έγινε στην Νίκαια της Λάρισας την περασμένη Κυριακή.

Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Διαμαντής Διαμαντόπουλος ο οποίος πέρα από τα προβλήματα των πολύ χαμηλών τιμών, του κόστους παραγωγής και της ακριβής ενέργειας, έθεσε ως προμετωπίδα του αγώνα των αγροτών την μη εκχώρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕΕ, κάτι που πρόκειται να ψηφιστεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Επίσης ξεκαθάρισε πως οι κτηνοτρόφοι ζητούν από την Πολιτεία να προχωρήσει σε εμβολιασμούς για τον ιό της ευλογιάς. «Μέχρι στιγμής ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου δείχνει πως δεν αντιμετωπίζεται σωστά και αποδεκατίζεται το κτηνοτροφικό κεφάλαιο» τόνισε καταλήγοντας ο κ. Διαμαντόπουλος.

