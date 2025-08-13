Αναστολή διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης «TERRA CERT» στον τομέα βιολογικών προϊόντων – Η απάντηση της εταιρείας

Κατά την 521η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του Φορέα «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»» αναφορικά με ευρήματα που έχουν διαπιστωθεί και βάσει των οποίων προκύπτει μη τήρηση των Κανονισμών Διαπίστευσης, σε συνέχεια διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης του Ε.ΣΥ.Δ που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29/7/2025.

Σημειώνεται ότι η σχετική Συνεδρίαση που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 7/8/2025, αναβλήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα, για τις 11/8/2025.

Στις 11/08/2025, ο φορέας υπέβαλε νέο αίτημα αναβολής της Συνεδρίασης καθώς και σχετικό υπόμνημα συνοδευόμενο με επιπλέον προς εξέταση στοιχεία. Η Συνεδρίαση διεξήχθη και πραγματοποιήθηκε ακρόαση των εκπροσώπων του φορέα, ωστόσο η απόφαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου καθορίσθηκε σε νέα Συνεδρίαση προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την εξέταση των στοιχείων που υπέβαλε ο φορέας. Η νέα Συνεδρίαση ορίσθηκε για την Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που παρέδωσε ο Επικεφαλής Αξιολογητής, την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων του Ε.ΣΥ.Δ, καθώς επίσης τις απόψεις που προέβαλε και τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορέας Πιστοποίησης «TERRA CERT AE. δ.τ. «TERRA CERT»», τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την αναστολή της διαπίστευσης του υπ’ αρ. Πιστοποιητικού 1332-1, (Β3/3), για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, και τη διενέργεια νέας αξιολόγησης μετά την παρέλευση του ως άνω σχετικού χρονικού διαστήματος της αναστολής, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου εάν έχουν αρθεί οι Μη Συμμορφώσεις και οι λόγοι συνολικά της αναστολής της διαπίστευσης (Απόφαση Σ/ 10365/25).

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση της διαφύλαξης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης δεδομένου ότι ο διαπιστευμένος Φορέας κρίθηκε ότι έχει παραβιάσει απαιτήσεις των Κανονισμών Διαπίστευσης και συγκεκριμένα τις παραγράφους που αναφέρονται στη μη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις αυτών και των συναφών κριτηρίων που προδιαγράφονται από το Ε.ΣΥ.Δ..

Στη συνέχεια των ανωτέρω, την ως άνω Απόφαση Σ/ 10365/25 της 522ης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου επικύρωσε ομόφωνα, αυθημερόν, στις 12/8/2025, κατά τη διάρκεια της 228ης συνεδρίασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. ( Συνεδρίαση 228 του Δ.Σ. του Ε.ΣΥ.Δ., Απόφαση ΔΣ/4625/25).

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ενημέρωσης του Φορέα σημειώνεται ότι η ισχύς της απόφασης άρχεται από τις 12/8/2025.

Επισημαίνεται ότι οι πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω Φορέα μέχρι σήμερα διατηρούν την ισχύ τους.

Η ανακοίνωση της Εταιρείας:

Χθες, 11 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ, στην οποία η TERRA CERT A.E. κατέθεσε υπόμνημα που, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, αριθμούσε 433 σελίδες. Το υπόμνημα αυτό παρείχε πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε όλα τα ευρήματα που διατυπώθηκαν κατά τον έλεγχο. Στη διαδικασία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της TERRA CERT A.E., οι οποίοι αντέκρουσαν σημείο προς σημείο τα υποτιθέμενα «ευρήματα» και παρουσίασαν όλως επικουρικά διορθωτικές ενέργειες, που είχαν ήδη υιοθετηθεί.

Πιστεύαμε, ότι η παρουσίαση του υπομνήματος και οι σαφείς απαντήσεις και διευκρινίσεις μας θα οδηγούσαν σε μια αντικειμενική και δίκαιη κρίση. Ωστόσο, δυστυχώς, όπως φάνηκε από την αρχή η διαδικασία είχε ήδη επηρεαστεί από την έντονη πίεση συκοφαντικών δημοσιευμάτων και πολιτικών παρεμβάσεων, που επηρέασαν όχι μόνο την κρίση των ελεγκτών και των εισηγητών αλλά και του ίδιου του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ, κατά τρόπο νομικά ανεπίτρεπτο, γεγονός που δεν μας αφήνει περιθώρια πέραν της προσφυγής στη Δικαιοσύνη και στον αρμόδιο Ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης.

Μολονότι πιστεύαμε ότι η κρίση του του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΣΥΔ, θα ήταν ανεπίληπτη, το αποτέλεσμα μας διέψευσε. Η απόφαση προβλέπει αναστολή έξι μηνών, δηλαδή τέσσερις μήνες περισσότερους από την γραπτή εισήγηση της ίδιας της Επιτροπής τους, κατόπιν του εξονυχιστικού έκτακτου ελέγχου που είχαν πραγματοποιήσει. Ουδεμία βέβαια γραπτή εισήγηση μας κοινοποιήθηκε για το σκεπτικό που συνέβαλε στην αύξηση της αναστολής από δύο σε έξι μήνες ούτε αιτιολογία της απόφασης.

Κατά τη γνώμη μας, είναι προφανές πως πρόκειται για μεθόδευση που στόχευε να πλήξει τον φορέα μας σε μια περίοδο που η δουλειά μας βρίσκεται σε κορύφωση, λόγω της έντονης δραστηριότητας στις καλλιέργειες. Δυστυχώς, σε αυτή τη μεθόδευση έχουν συμβάλλει υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα ανταγωνιστών, καθώς και διορισμένες διοικήσεις που με ευκολία – αλλά όχι τελικά ατιμώρητα – παραβίασαν το νόμο και κάθε έννοια αμεροληψίας, αναλογικότητας και μυστικότητας της διαδικασίας.

Είναι βέβαιο ότι θα λάβουμε όλα τα νόμιμα μέσα κατά παντός υπευθύνου που συνέβαλε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία λειτούργησε πρωτίστως ως δολοφονία χαρακτήρα του Διευθύνοντος Συμβούλου και, εν συνεχεία και μεθοδικά, ως επίθεση εναντίον του ίδιου του φορέα πιστοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα των ελέγχων δεν είχαν ουδεμία σχέση ούτε με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε γενικότερα με τα «τέρατα» που δημοσιεύτηκαν με αισχρό τρόπο εναντίον της εταιρείας μας για 3000 μαϊμού διαπιστεύσεις και άλλα τέτοια φαιδρά που υπάρχουν μόνο στο μυαλό των συκοφαντών μας. Γιατί για εμάς στην TERRACERT είναι αυτονόητο: συνεργαζόμαστε με πραγματικούς παραγωγούς εφαρμόζοντας κατά γράμμα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία που διέπουν τη βιολογική παραγωγή.

Προς τους πελάτες μας αναφέρουμε τα εξής:

α) Όσοι έχετε περάσει από διαδικασία επιθεώρησης και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, αυτό ισχύει κανονικά.

β) Όσοι έχετε περάσει από διαδικασία επιθεώρησης και δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό, θα ενημερωθείτε σύντομα, μόλις λάβουμε απάντηση από την αρμόδια αρχή και συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

γ) Όσοι είχατε προγραμματισμό επιθεωρήσεων μετά τη σημερινή ημέρα, δυστυχώς, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσουμε την επιθεώρηση, οπότε δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Αν μπορείτε να περιμένετε μέχρι την άρση της αναστολής, έχει καλώς· αν για κάποιο λόγο επείγεστε, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 6458598.

Η TERRA CERT παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική διαδικασία, υπερασπίζεται με διαφάνεια και τεκμήρια την αξιοπιστία της και συνεχίζει τον αγώνα για την πλήρη αποκατάσταση της διαπίστευσής της στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

bΣας ευχαριστούμε για τη σταθερή στήριξη και εμπιστοσύνη σας.