Χαμηλές προσδοκίες για τις τιμές στο καλαμπόκι

Την ώρα που στην Ελλάδα ξεκίνησαν τα πρώτα αλώνια για ενσίρωμα, οι ανακοινώσεις του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ για μείωση των τελικών αποθεμάτων δεν βοηθούν στην ανάκαμψη της διεθνούς αγοράς καλαμποκιού. Οι χαμηλές προσδοκίες, που δημιουργήθηκαν από τις ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για επιθετική δασμολογική πολιτική στην αρχή του χρόνου, εξακολουθούν να κυριεύουν τους εμπορικούς οίκους, τους οίκους μεταφορών και τους επενδυτές των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων ανά τον κόσμο.

Στην έκθεση WASDE του Ιουλίου, οι Αμερικανοί γεωργοοικονομολόγοι αποτίμησαν τη φετινή σοδειά καλαμποκιού (2024/25) συνολικά στους 1.225,3 εκατ. τόνους σε όλον τον κόσμο, έναντι 1.230,73 εκατ. τόνων πέρυσι (2023/24). Αυτό σημαίνει μείωση της τάξης του 0,5%. Όσον αφορά τα τελικά αποθέματα, τη περσινή χρονιά ανήλθαν σε 315,69 εκατ. τόνους, ενώ φέτος εκτιμώνται σε 284,18 εκατ. τόνους, δηλαδή θα μειωθούν με ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό, κατά 10%.

Η παραγωγή της επόμενης σοδειάς (2025/26) εκτιμάται παγκοσμίως σε 1.265,98 εκατ. τόνους –ετήσια αύξηση κατά 3,2%– και τα τελικά αποθέματα στους 275,24 εκατ. τόνους –ετήσια μείωση κατά 3,1%.

Οι βασικές αγορές της Ευρώπης

Ενώ οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς του κόσμου αναμένεται να έχουν αύξηση στην παραγωγή καλαμποκιού –σύμφωνα και με την έκθεση Ιουλίου του IGC–, οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν συνθήκες υψηλής ξηρασίας. Αποτέλεσμα είναι η εκτίμηση για μείωση στην παραγωγή της Γαλλίας κατά 9,5% και της Ουγγαρίας κατά 8,4%. Βέβαια, στο σύνολο της ΕΕ θα έχουμε οριακή αύξηση κατά 1,5%. Στη δε Ουκρανία, η αύξηση της παραγωγής αγγίζει το 6,7%.

Έτσι, στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Παρισιού (Euronext), η τιμή του συμβολαίου του Νοεμβρίου 2025 στο καλαμπόκι με φόρτωση σε γαλλικό λιμάνι κινείται στα πολύ χαμηλά επίπεδα των 193 ευρώ/τόνο (κλείσιμο 4ης Αυγούστου 2025). Στις 5 Αυγούστου του 2024, το ίδιο συμβόλαιο ήταν στα 208,25 ευρώ/τόνο και στις 4 Αυγούστου 2023 στα 225,25 ευρώ/τόνο.

Η γειτονική μας χώρα, που επηρεάζεται περισσότερο από τις συνθήκες έντονης ξηρασίας στη μεσογειακή λεκάνη, φαίνεται ότι συγκρατεί σε πιο υψηλά επίπεδα τις τρέχουσες τιμές παράδοσης σε ιταλικό λιμάνι. Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο της Μπολόνια, που δίνει ανελλιπώς κάθε εβδομάδα τιμή για το καλαμπόκι για ζωοτροφή, «έκλεισε» στις 31 Ιουλίου με μέγιστη τιμή στα 263 ευρώ/τόνο και ελάχιστη στα 261. Την 1η Αυγούστου του 2024 είχε πέσει στα 223 με 225 ευρώ/τόνο και στις 3 Αυγούστου του 2023 ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με φέτος, δηλαδή 163 με 265 ευρώ/τόνο.

Ρεκόρ εξαγωγών από τις ΗΠΑ

Οι προβλέψεις για το αμερικανικό καλαμπόκι για το 2025/26 αναφέρουν μείωση της παραγωγής, της εγχώριας κατανάλωσης και των τελικών αποθεμάτων. Τα αρχικά αποθέματα καλαμποκιού μειώνονται κατά 25 εκατ. μπούσελ, δηλαδή θα φτάσουν στο 1,3 δισ. μπούσελ, αντανακλώντας την τρέχουσα αύξηση των εξαγωγών για το 2024/25. Οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 100 εκατ. μπούσελ και φτάνουν σε 2,8 δισ. με βάση τις τρέχουσες εκκρεμείς πωλήσεις και αποστολές μέχρι σήμερα και, εάν πραγματοποιηθούν, θα είναι ρεκόρ. Αυτό οφείλεται στον «πυρετό» παραγγελιών που έχουν προκαλέσει από τις αρχές του έτους οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις για αύξηση των εισαγωγικών δασμών, κυρίως βέβαια από την πλευρά της Κίνας ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η παραγωγή καλαμποκιού για το 2025/26 προβλέπεται να μειωθεί κατά 115 εκατ. μπούσελ, λόγω της μικρότερης καλλιεργούμενης και συγκομιζόμενης έκτασης. Η απόδοση στις ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στα 181 μπούσελ ανά στρέμμα. Η μέση τιμή (Ιουλίου) που λαμβάνουν οι Αμερικανοί παραγωγοί παραμένει αμετάβλητη στα 4,20 δολάρια ανά μπούσελ ή 152,12 ευρώ/τόνο.