Αναστολή και ρύθμιση εισφορών για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από υποχρεωτική θανάτωση ζώων

Με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 5239/2025 και της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προβλέποντας αναστολή καταβολής και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για κτηνοτρόφους στους οποίους επιβλήθηκαν κτηνιατρικά μέτρα εξυγίανσης, όπως η καθολική θανάτωση ζωικού κεφαλαίου.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει «πάγωμα» τρεχουσών οφειλών έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και δυνατότητα αποπληρωμής σε 24 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με παράλληλη αναστολή αναγκαστικών και ποινικών μέτρων για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι.

