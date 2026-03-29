Αγγούρι: Διακυμάνσεις στην προσφορά επιδρούν σε τιμές και διαθεσιμότητα των αγορών

Η παγκόσμια αγορά αγγουριών αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο σημαντικές προκλήσεις λόγω καιρικών συνθηκών και εποχιακών μεταβολών στην παραγωγή και την προσφορά. Οι διακυμάνσεις στην προσφορά, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής, έχουν επηρεάσει τις τιμές και τη διαθεσιμότητα, δημιουργώντας ένα περίπλοκο τοπίο για παραγωγούς και εμπόρους, διαπιστώνει η ιστοσελίδα του freshplaza, κατά την πρόσφατη επισκόπηση της αγοράς του προϊόντος.

Στην Ευρώπη, οι πρώιμες ελλείψεις στην Ισπανία στήριξαν τις τιμές στο ξεκίνημα. Ωστόσο, η πρόσφατη αύξηση της προσφοράς από τη βόρεια Ευρώπη, όπως στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, οδήγησε σε μείωση των τιμών. Στην Ισπανία, η παραγωγή επηρεάστηκε από υψηλή υγρασία και ακολούθησαν οι προσβολές από παράσιτα, περιορίζοντας τις ποσότητες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Στην Ιταλία, η Σικελία παρέμεινε η κύρια πηγή χειμερινών αγγουριών, ενώ στις περιοχές του Λάτσιο και του βορρά αναμένεται να ξεκινήσουν τη συγκομιδή από τα τέλη Μαρτίου.

Αυξημένη τοπική παραγωγή και εισαγωγές από γειτονικές χώρες διεύρυναν την προσφορά σε Γερμανία και Γαλλία, προκαλώντας πτώση των τιμών. Στην Ολλανδία και το Βέλγιο, ένας ασυνήθιστα ζεστός Μάρτιος συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγής, ενώ όσοι παραγωγοί έκαναν χρήση τεχνητού φωτισμού, εξασφάλισαν αρχικά υψηλές τιμές. Η αύξηση διαθεσιμότητας, ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες προκάλεσε υποχώρηση τιμών. Οι τιμές όμως μειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας. Στην Αυστρία, η περιορισμένη ηλιοφάνεια τον Φεβρουάριο καθυστέρησε τη συγκομιδή, αλλά η ποιότητα των προϊόντων παραμένει ικανοποιητική.

Εκτός Ευρώπης, η Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζει περιορισμένη προσφορά λόγω ψυχρού καιρού και καθυστερημένων φυτεύσεων στα σημαντικά κέντρα καλλιέργειας, διατηρώντας υψηλά τις τιμές παρά τη σχετικά αδύναμη ζήτηση. Στο Μεξικό η προσφορά συνεχίζει αν και περιορισμένη, καθώς η παραγωγή βρίσκεται στη μετάβαση μεταξύ περιοχών. Στη Νότια Αφρική, η συνεχής βροχή και η έλλειψη ηλιοφάνειας μείωσαν την παραγωγή, ενώ η υψηλή ζήτηση υποστηρίζει υψηλές τιμές.

Με τις μεταβολές στον καιρό να συνεχίζονται και τις αγορές να παραμένουν ευμετάβλητες διεθνώς, οι παραγωγοί και οι έμποροι αγγουριών χρειάζονται προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγικές προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και να διασφαλίσουν την ποιότητα των προϊόντων.

Σκαμπανεβάσματα για τις τιμές στο αγγούρι της Τριφυλίας-

Οι πρώτες κοπές έγιναν στις 10 Ιανουαρίου

Κυρίαρχη καλλιέργεια στην Τριφυλία παραμένουν τα αγγούρια και αυτή τη χρονιά, με την έκταση των θερμοκηπίων να φτάνει τα 1.800 έως 2.000 στρέμματα, ενώ 400 στρέμματα αφορούν την καλλιέργεια της ντομάτας. Οι πρώτες κοπές έγιναν στις 10 Ιανουαρίου, και οι παραγωγοί παρακολουθούν στενά τις τιμές και τις εξαγωγές.

Ο παραγωγός Κώστας Μαλάμος επισημαίνει: «το ξεκίνημα του αγγουριού συνοδεύτηκε με πολύ καλή τιμή, που έφτασε από 1,80 έως 2 ευρώ το ανώτερο. Το τελευταίο δεκαήμερο κατρακύλησαν στα 0,50 ευρώ, ενώ τις τελευταίες μέρες ανέβηκαν ξανά στο 1,20–1,30 ευρώ. Οι τιμές έχουν σχέση με τις εξαγωγές. Στην εσωτερική αγορά, τα αγγούρια κάποιες στιγμές γίνονται ακριβά για τον μέσο καταναλωτή».

Για το μέλλον της καλλιέργειας, προσθέτει: «Για να αυξηθεί η παραγωγή πρέπει να δημιουργηθούν νέες μονάδες ή να επεκταθούν οι υπάρχουσες. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς επιδοτήσεις, αφού η κατασκευή είναι πανάκριβη. Για να ξεκινήσεις χρειάζεσαι περίπου 50.000 ευρώ το στρέμμα. Μόνο το κατασκευαστικό κόστος φτάνει τις 35.000 ευρώ, και μετά χρειάζεσαι εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για να ανταποκριθείς στις ανάγκες της αγοράς και να εξασφαλίσεις ποιότητα».

Ο παραγωγός, Γιώργος Μιχαλακόπουλος σημειώνει ότι οι βροχές έχουν καθυστερήσει αρκετές συγκομιδές, που πλέον υπολογίζονται στα μέσα Μαρτίου. «Το καλό είναι ότι, ενώ οι τιμές ήταν χαμηλές, τώρα ανεβαίνουν, προφανώς λόγω Πάσχα. Το ζευγάρι αγγουριών φτάνει στα 0,60 λεπτά. Οι εξαγωγές στις βαλκανικές χώρες πηγαίνουν καλά, ενώ η Γερμανία βάζει προϋποθέσεις που καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση».

Παρά τις δυσκολίες, οι παραγωγοί παραμένουν αισιόδοξοι και παρακολουθούν στενά την αγορά, ελπίζοντας ότι η ζήτηση και οι εξαγωγές θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας στην Τριφυλία.