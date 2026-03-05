Τριφυλία: Στα ύψη η καλλιέργεια αγγουριού, με εμπόδια το καρπούζι

Με καθυστέρηση λόγω των απρόβλεπτων βροχοπτώσεων προχωρά η φύτευση στα καρπούζια της Τριφυλίας, ενώ η παραγωγή σε αγγούρια και οι εξαγωγές φαίνεται να έχουν μπει στους προσδοκώμενους ρυθμούς.

Ο γεωπόνος και τέως προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, αναφερόμενος στην πορεία της φύτευσης των καρπουζιών, τόνισε: «Όσον αφορά τα καρπούζια, οι βροχές εμπόδισαν την ολοκλήρωση των φυτεύσεων, αλλά μέχρι τη στιγμή που διακόπηκαν οι εργασίες είχαν φυτευτεί περισσότερα από τα μισά. Σε σχέση με πέρυσι, έχουν φυτευτεί περίπου 3.500 στρέμματα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, είχαμε 47 εκατοστά παραπάνω βροχής και, επειδή το έδαφος είχε κορεσθεί, οι φυτεύσεις καθυστέρησαν. Στην περιοχή κατά 90% έχουμε στρογγυλά καρπούζια, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται υβρίδια βάρους 6 έως 12 κιλών».

Σχετικά με την πορεία των αγγουριών, ο κ. Παρασκευόπουλος επισημαίνει ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξητική τάση, καθώς καταλαμβάνουν καλλιεργητικό χώρο που παλαιότερα ανήκε στις ντομάτες. «Τα στρέμματα που καλλιεργούνται είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς η καλλιέργεια της ντομάτας υποχωρεί λόγω προβλημάτων από ιολογικές ασθένειες, κυρίως την καστανή ρυτίδωση, αλλά και προσβολές από έντομα όπως η tuta. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στα προβλήματα περιλαμβάνεται το υψηλό κόστος παραγωγής, που είναι αποτρεπτικό. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου και η συνολική καλλιεργούμενη έκταση φτάνει τα 1.800 στρέμματα».