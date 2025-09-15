Ανησυχία στον ελαιοκομικό κλάδο για τις νέες υποχρεώσεις ψηφιακής διακίνησης και ιχνηλάτησης

Με κεντρικό θέμα τις επερχόμενες αλλαγές στη ψηφιακή διακίνηση ελαιολάδου, την αυστηροποίηση των κανόνων ιχνηλάτησης και τα νέα όρια επιμολυντών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λαμία η ενημερωτική ημερίδα του ΠΑΣΕΛ και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

Παρουσία φορέων του κλάδου και εκπροσώπων της πολιτείας, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχίες αλλά και προτάσεις για την προσαρμογή της ελαιοκομίας στις νέες προκλήσεις, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας και της εξωστρέφειας για το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση για την ημερίδα ενημέρωσης των ελαιοτριβέων & ελαιοπαραγωγών στην Λαμία:

«Ο έντονος προβληματισμός όλων των συμμετεχόντων, για τις επερχόμενες αλλαγές στις διαδικασίες ψηφιακής διακίνησης των ελαιολάδων, την προσαρμογή στις φορολογική ιχνηλάτηση των διακινήσεων καθώς και την αυστηροποίηση των ορίων σε επιμολυντές ορυκτελαίων που πιθανόν ανιχνεύονται σε ορισμένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια, κυριάρχησε στην ενημερωτική ημερίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ελαιουργείων – ΠΑΣΕΛ και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας που πραγματοποιήθηκε στην Λαμία το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, με την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και των εθνικής εμβέλειας φορέων του ελαιοκομικού τομέα, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ).

Στη εκδήλωση απηυθύναν χαιρετισμό οι Βουλευτές του Νομού Φθιώτιδας κκ Γιάννης Οικονόμου & Γιώργος Κοτρωνιάς, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Φθιώτιδας κκ Συμεών, πατήρ Βασίλειος Καραμέρης και η Διευθύντρια της ΔΑΟΚ Λαμίας, κα Κατερίνα Καρκάνη.

Παρευρέθηκαν επίσης ο πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αθαν.Κυρίτσης & ο πρώην Αντιπρόεδρος κ. Παν.Αρβανίτης, καθώς και πολλά μέλη του σημερινού Δ.Σ του Επιμελητηρίου.

Στην εισαγωγική ομιλία του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Χρυσόστομος Καρέλλης αναφέρθηκε στην σημασία της ελαιοκαλλιέργειας στη Φθιώτιδα, η οποία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, συνδυάζοντας παράδοση και καινοτομία. Το ιδιαίτερο κλίμα και το έδαφος της περιοχής ευνοούν την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, που προσδίδουν ισχυρή ταυτότητα και εξαγωγική δυναμική. Παράλληλα, νέες δράσεις όπως η ευφυής γεωργία αναβαθμίζουν την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ωστόσο, συμπλήρωσε, οι προκλήσεις που θέτουν η κλιματική αλλαγή, οι καιρικές μεταβολές και οι εντομολογικές πιέσεις απαιτούν συλλογική δράση, στήριξη από τους φορείς, τα επιμελητήρια και την Πολιτεία. Με στοχευμένα σχέδια, προγράμματα ανάπτυξης και ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ελιά και το ελαιόλαδο της Φθιώτιδας μπορούν να αποτελέσουν πρεσβευτές του τόπου μας, στηρίζοντας όχι μόνο την αγροτική παραγωγή αλλά και τον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΛ κ. Παναγιώτης Καραγιάννης αναφέρθηκε στην σημασία και τον κομβικό ρόλο των ελαιουργείων στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου και στην ανάγκη συσπείρωσης του κλάδου για την προβολή και επίλυση των συλλογικών προβλημάτων. Ακολούθως περιέγραψε εκτενώς τις τρέχουσες αλλαγές και διαδικασίες προσαρμογής στην ψηφιακή διαδικασία, ενόψει τη νέας ελαιοκομικής περιόδου και τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ για την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων και τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Οι αλλαγές που θεσπίζονται απαιτούν σοβαρή οργάνωση των ελαιουργείων ως προς την κατανόηση των βασικών κανόνων του πλαισίου των ψηφιακών διακινήσεων της πλατφόρμας myDATA, τις Δυνατότητες του Λογισμικού τους, την καταγραφή των περιπτώσεων των διακινήσεων και των παραστατικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε επιχείρηση, τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών στις διακινήσεις (Παραλαβές/Αποστολές) και τέλος στην συστηματική εκπαίδευση του Προσωπικού που συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις «Διακινήσεις» των αγαθών.

Ο κ. Μανώλης Γιαννούλης, Πρόεδρος της ΕΔΟΕ τόνισε την ανάγκη τήρησης από όλους τους ασχολούμενους με τον τομέα, των Ορθών γεωργικών – καλλιεργητικών πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιοτική υπεροχή των ελληνικών ελαιολάδων και η φήμη τους στην διεθνή αγορά. Επίσης παρουσίασε τα βασικά προβλήματα της αγοράς ελαιολάδου, μεταξύ των οποίων η παράνομη διακίνηση ανώνυμου – χύμα ελαιόλαδου, οι εξαγωγές χύμα ελαιολάδων χωρίς προστιθέμενη αξία, η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την μικρή- μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου στην μαζική εστίαση κλπ.

Ο κ. Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – ΠΑΔΑ & Αντιπρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ, παρουσίασε αναλυτικά τις προκλήσεις και ευκαιρίες στους τομείς ποιότητας (την χαρακτήρισε τεχνική πραγματικότητα και έδωσε σαφείς οδηγίες εξασφάλισής της) και ιχνηλασιμότητας (διαβατήριο και ταυτότητα του προιόντος), ως προϋπόθεση για να επιβιώσει το ελληνικό ελαιόλαδο στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού και την εξασφάλιση υπεραξίας.

Παράλληλα εξήγησε κατά πόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής μπορεί να μετατραπεί από πρόβλημα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τα απόβλητα ως πόρος. Συμπληρωματικά, παρουσίασε τις επιμολύνσεις τροφίμων από υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOSH & MOAH) που προκαλούν σημαντική ανησυχία για την ποιότητα & την ασφάλεια και των ελαιολάδων & πυρηνελαίων, κλείνοντας με τις πηγές που προκαλούν την επιμόλυνση και τις συστάσεις αποφυγής τους.

Ο Προϊστάμενος της περιφερειακής υπηρεσίας τουρισμού Στερεάς Ελλάδας κ. Παναγιώτης Μάμαλης, παρουσίασε την θεσμοθετημένη διαδικασία Αίτησης και χορήγησης του Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου του Υπουργείου Τουρισμού, που θα δίνει την ευκαιρία και σε αυτές τις εγκαταστάσεις (όπως αντίστοιχα στα οινοποιία και μικρά τυροκομία) να συμμετέχουν σε δράσεις αγροτουρισμού σε διευρυμένη περίοδο και εκτός της εποχής λειτουργίας τους, με δυνατότητα αύξησης της αναγνωρισιμότητας και των επιτόπιων πωλήσεων των προϊόντων τους.

Ο κ. Γιώργος Οικονόμου, εντεταλμένος σύμβουλος της ΕΔΟΕ & σύμβουλος αγροδιατροφικών θεμάτων, αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές για τον κλάδο ελαιοποίησης και τον ρόλο των ελαιουργείων αλλά και της επαγγελματικής τους οργάνωσης, του ΠΑΣΕΛ, ως πυλώνες της εθνικής στρατηγικής για το ελληνικό ελαιόλαδο, η οποία διαρθρώνεται σε 4 άξονες, της μείωσης του κόστους παραγωγής του, της εξυγίανσης της εσωτερικής αγοράς, της προώθησης των εξαγωγών επώνυμου – τυποποιημένου ελαιολάδου και την ανάδειξης της ποιότητας του.

Η εκδήλωση έκλεισε με ερωτήσεις, τοποθετήσεις, απόψεις και ελεύθερη συζήτηση με την συμμετοχή όλων των παρόντων.

Χορηγοί της Ημερίδας ήταν οι εταιρίες : Kappa Develpoment Ltd, UPL Corporation Ltd , AlfaLaval AEBE, EVOTROPIA Ecological Finance Architectures, Prototech & MIC Consulting Α.Ε

Ήδη έχει προγραμματιστεί η επόμενη αντίστοιχη ανοιχτή – ελεύθερης προσέλευσης Ημερίδα του ΠΑΣΕΛ, στο ΑΓΡΙΝΙΟ, το προσεχές Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 & ώρα 10 πμ».