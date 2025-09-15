Γιατί η κινόα υπερέχει του σιταριού και του βαμβακιού στο ταμείο

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους αγρότες από την κατρακύλα στις τιμές των δύο βασικών προϊόντων, του βαμβακιού και του σιταριού. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι δυσοίωνη, καθώς οι τρέχουσες τιμές, μετά τις γεωργικές δαπάνες, αφήνουν τους παραγωγούς με ζημιά και ελάχιστο έως και μηδενικό κέρδος, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

«Η κινόα μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση και να δώσει διέξοδο στους ανήσυχους αγρότες», δηλώνει ο Καρδιτσιώτης γεωπόνος Θάνος Σαμαράς και εξηγεί με νούμερα γιατί η καλλιέργεια συμφέρει: «Φέτος, το σιτάρι είχε μία υπερπαραγωγή, φθάνοντας κατά μέσο όρο τα 450 κιλά, ενώ η τρέχουσα τιμή είναι 23 λεπτά. Συνεπώς, τα έσοδα που δίνει το σιτάρι είναι 103,5 ευρώ/στρ. Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς ποια θα είναι τα έσοδα του σίτου τα επόμενα χρόνια, όταν στατιστικά δεν καταγράφονται διαρκώς τέτοιες υψηλές παραγωγές».

Και συνεχίζει: «Απεναντίας, στην κινόα, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα, η παραγωγή κατά μέσο όρο κυμαίνεται στα 280 κιλά, ενώ φέτος σε περιοχές όπως η Μακεδονία και η Θράκη είχαμε συγκομιδές που έφταναν και τα 350 κιλά. Με 50 λεπτά που δίνονται με συμβόλαιο από την εταιρεία Aristi Quinoa στη συμβατική και 80 λεπτά στη βιολογική, φτάνουμε σε ένα εισόδημα που κυμαίνεται από 140 έως 224 ευρώ. Τα έξοδα κυμαίνονται από 70 έως 90 ευρώ το στρέμμα. Στα υπέρ της καλλιέργειας, πρέπει να υπολογιστούν και οι ενισχύσεις και πιο συγκεκριμένα τα 61 ευρώ/στρ., που μπορούν να φτάσουν τα 69 ευρώ/στρ. στη βιολογική καλλιέργεια και τα 42 ευρώ/στρ. από το αποτύπωμα του άνθρακα».

Επιπλέον, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι λόγω της συμβολαιακής τιμής, ο παραγωγός δεν αγχώνεται για την προμήθεια των σπόρων, η οποία γίνεται από την Aristi Quinoa, ενώ όσο θα αυξάνονται τα καλλιεργούμενα στρέμματα τόσο θα εκσυγχρονίζονται και θα πυκνώνουν οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, εξασφαλίζοντας ακόμη καλύτερες συγκομιδές.

Οι παραγωγοί σίτου φέτος αντιμετώπισαν και ένα ακόμη πρόβλημα. «Μετά τον θερισμό, τα άχυρα παραμένουν σε δεμάτια στα χωράφια, καθώς λόγω ευλογιάς απαγορεύεται και η διακίνηση ζωοτροφών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεκινήσει η νέα καλλιέργεια σιτηρών, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται μύκητες στα χωράφια. Για την καταπολέμησή τους, απαιτείται ο ψεκασμός με φάρμακα, που επιβαρύνουν τα χωράφια. Στον αντίποδα, το χωράφι μετά τη συγκομιδή της κινόας έχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για να σπαρθεί και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο», τονίζει ο κ. Σαμαράς.

Όπως λέει ο ίδιος, για το βαμβάκι δεν χρειάζεται να γίνει κάποια σύγκριση: «Οι τιμές είναι απογοητευτικές. Κάθε πέρυσι και καλύτερα».

Οι απαιτήσεις

Ωστόσο, ο Καρδιτσιώτης γεωπόνος διευκρινίζει ότι μπορεί η κινόα να είναι μία ξεκούραστη καλλιέργεια, αφού έχει μικρό καλλιεργητικό κύκλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε «αγρανάπαυση» του παραγωγού στο καφενείο.

«Ο παραγωγός πρέπει να τηρεί το ημερολόγιο εργασιών, που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωτικό με τη νέα ΚΑΠ, πρέπει να σκαλίζει σωστά και στον κατάλληλο χρόνο, αμέσως μετά τη σπορά να ακολουθεί το πότισμα, να ρυθμίζει σωστά τη θεριζοαλωνιστική μηχανή, ενώ καθοριστική είναι η επιλογή του χωραφιού, το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, διότι έτσι μειώνονται σε μεγάλο βαθμό τα βασικά έξοδα της καλλιέργειας, που είναι η ζιζανιοκτονία και το σκάλισμα. Εάν, μάλιστα, μετά τη σπορά πέσουν και οι απαιτούμενες βροχές (σ.σ. κυρίως την περίοδο του Μαρτίου), τότε τα έξοδα μειώνονται περαιτέρω», περιγράφει κλείνοντας.