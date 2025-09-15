Λάρισα: Με επιτυχία η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων

Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών από ολόκληρη τη Θεσσαλία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο (6/9) η 14η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς, που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μονή και το Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων «Σιτώ».

Η εκδήλωση ξεκίνησε το πρωί με Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια με καλωσόρισμα στο «Αρχονταρίκι» της Μονής. Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν το νερό, γύρω από το οποίο αναπτύχθηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τον υδρογεωλόγο Δρ. Λουκά Γεωργαλά, τον γεωπόνο Δρ. Μιχάλη Φραγκιαδάκη και τον φυσικό καλλιεργητή Παναγιώτη Μανίκη. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση και στην ανταλλαγή σπόρων που πραγματοποιήθηκε στον αίθριο χώρο της Μονής, δίπλα στον παλαιό ναό, όπου οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν παραδοσιακούς σπόρους, συμβάλλοντας στη διάσωση και διάδοσή τους. Η γιορτή συνεχίστηκε με γεύμα, ξενάγηση στους κήπους και στα εργαστήρια του μοναστηριού, ενώ κορυφώθηκε με μουσική από τοπικό συγκρότημα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε και αγορά παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνημάτων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επισκεπτών κάθε ηλικίας. Η Πανθεσσαλική Γιορτή Παραδοσιακών Σπόρων απέδειξε για ακόμα μία χρονιά ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους και όσες θέλουν να γνωρίσουν, να διαφυλάξουν και να στηρίξουν την παράδοση της γης και των σπόρων της.