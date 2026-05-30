Ανοιχτές Πόρτες 2026: Η Θεσσαλία γιορτάζει και αποκαλύπτει τα μυστικά του κρασιού και των αποσταγμάτων της

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ανοιξιάτικο διήμερο της δράσης «Ανοιχτές Πόρτες 2026», ένας θεσμός-ορόσημο για τον ελληνικό οινοτουρισμό, που φέτος προσέλκυσε χιλιάδες φίλους του κρασιού σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Θεσσαλία, με την Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Θεσσαλίας (ΕΝΟΑΘΕ – Οίνοι και Αποστάγματα Θεσσαλίας) να συνδιοργανώνει μια μοναδική ταξιδιωτική και γευστική εμπειρία.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, οι «Δρόμοι του Κρασιού της Θεσσαλίας» πλημμύρισαν από επισκέπτες κάθε ηλικίας. Από τους πρόποδες του Ολύμπου και τη Ραψάνη, μέχρι τον ιστορικό Τύρναβο, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καρδίτσα, τα θεσσαλικά οινοποιεία άνοιξαν διάπλατα τις πύλες τους, προσφέροντας δωρεάν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές και ξεχωριστές εκπλήξεις. Η φετινή διοργάνωση, ωστόσο, ξεπέρασε τον χαρακτήρα μιας απλής γιορτής. Οι «Ανοιχτές Πόρτες» λειτούργησαν ως πλατφόρμα ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στους παραγωγούς και το κοινό. Στα κελάρια και στους αμπελώνες, οι συζητήσεις άναψαν γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη για βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές και η διαχείριση των υδάτινων πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο, με τους οινοποιούς να αναδεικνύουν την «αμπελουργία ακριβείας» ως απαραίτητο εργαλείο για το μέλλον.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δυναμική των γηγενών ποικιλιών, όπως η ερυθρή Λημνιώνα και το Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την εξαγωγική αναβάθμιση της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε και η κουλτούρα των θεσσαλικών αποσταγμάτων, με τα παλαιωμένα τσίπουρα να κλέβουν τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι η Θεσσαλία ξέρει να παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη premium γαστρονομία.

Οι «Ανοιχτές Πόρτες 2026» επιβεβαίωσαν ότι ο οινοτουρισμός στη Θεσσαλία δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένας ισχυρός αναπτυξιακός και πολιτιστικός πυλώνας. Μέσα από την προσωπική επαφή με τον οινοποιό, ο καταναλωτής δεν δοκίμασε απλώς ένα προϊόν, αλλά ήρθε σε επαφή με τον κόπο, την ιστορία και το όραμα των ανθρώπων που κρατούν ζωντανό τον θεσσαλικό αμπελώνα, ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

Χαμόγελα στο ξεκίνημα της αρδευτικής περιόδου

Η νέα αρδευτική χρονιά στον θεσσαλικό κάμπο ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς η ικανοποιητική στάθμη της λίμνης Πλαστήρα δημιουργεί φέτος καλύτερες προϋποθέσεις για τον κάμπο. Παράλληλα, περισσότερα από 110.000 στρέμματα επιστρέφουν στην παραγωγή, με το αρδευτικό δίκτυο να μπαίνει σε λειτουργία υπό βελτιωμένες συνθήκες.

Ωστόσο, οι πληγές και οι καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Daniel» παραμένουν ανοιχτές. Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Πηνειού, Δημήτρης Τσιούρης, και οι τοπικοί παραγωγοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ως βασικές προκλήσεις την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και το γεγονός ότι οι ΤΟΕΒ πασχίζουν να συντηρήσουν το δίκτυο, ερχόμενοι αντιμέτωποι με αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την επόμενη εβδομάδα η εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ των Αιτωλοακαρνάνων κατά του σχεδίου μεταφοράς νερού από τον Αχελώο στον θεσσαλικό κάμπο. Η απόφαση θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη σημαντικών έργων που σχετίζονται με το σχέδιο αυτό. Προ ημερών, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, βρέθηκε στα έργα του Αχελώου, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

Νέο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος

Σημαντικά περιβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη για τους αγρότες φέρνει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, με σύνδεση των γεωτρήσεων και χρέωση μέσω κάρτας. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το έργο λειτουργεί ως προπομπός για το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο των 65 εκατ. ευρώ, για το οποίο ο Δήμος Τρικκαίων έχει υποβάλει σχετική πρόταση. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά τους τέσσερις δήμους του Νομού Τρικάλων και δέκα Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ).