Μετά τις δύο δράσεις Eco Schemes και τις συνδεδεμένες, ο μεγάλος στόχος για τέλος Ιουνίου

Με το βλέμμα στραμμένο στα τέλη Ιουνίου βρίσκονται πλέον τα στελέχη της ΑΑΔΕ, καθώς στόχος είναι να ολοκληρωθεί η επόμενη μεγάλη πληρωμή προς τους δικαιούχους παραγωγούς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη καταβολή αναμένεται να περιλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος των Οικολογικών Σχημάτων, καθώς και σειρά άλλων ενισχύσεων και εκκρεμοτήτων.

Στο «πακέτο» των πληρωμών εκτιμάται ότι θα ενταχθούν επίσης υπόλοιπα από τη Νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, την Εξισωτική Αποζημίωση και άλλες δράσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σημειώνεται ότι η τελευταία πληρωμή περιέλαβε δύο δράσεις των Οικολογικών Σχημάτων, συγκεκριμένα τη Δράση 1 και τη Δράση 7, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων.

Ειδικά για τις συνδεδεμένες καταβλήθηκαν στους δικαιούχους τα εξής ποσά στήριξης:

51,2 ευρώ ανά στρέμμα, για τη βιομηχανική τομάτα

40,7 ευρώ ανά στρέμμα και για το πορτοκάλι χυμοποίησης

34,8 ευρώ ανά στρέμμα για την κορινθιακή σταφίδα

47,2 ευρώ ανά στρέμμα για μήλα

47 ευρώ ανά στρέμμα για σπόροι σποράς

28,5 ευρώ ανά στρέμμα για όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

30 ευρώ ανά στρέμμα για ρύζι

55 ευρώ ανά στρέμμα για αραβόσιτο

8,3 ευρώ ανά στρέμμα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή

19,2 ευρώ ανά στρέμμα για πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (εκτός κτηνοτροφικής σόγιας)

52,9 ευρώ ανά στρέμμα για κτηνοτροφική σόγια

12,00 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο (πρόβειο και αίγειο κρέας)

Στον τομέα του βόειου κρέατος τα ποσά έχουν ως εξής:

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Α, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 108 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο,

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Β, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο,

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης του Μέτρου Γ, για το έτος ενίσχυσης 2025 ανέρχεται στο ποσό των 235 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΑΑΔΕ, για το επόμενο διάστημα προβλέπονται τα εξής:

Πληρωμές Ιουνίου:

Δάσωση και Νιτρορύπανση (Ενστάσεις) Ανειλημμένες – 2025: 15,3 εκατ. σε 14.180 δικαιούχους

Κομφούζιο – 2025: 4 εκατ. σε 11.400 δικαιούχους

Εξισωτική – Σπάνιες Φυλές (Αυτόχθονες) – Βιολογικά 2025: 68,5 εκατ. σε 26.305 δικαιούχους

Ευζωία Χοίρων – Ανειλημμένες – 2024 και 2025: 16 εκατ. σε 105 δικαιούχους

Βασική – Αναδιανεμητική – Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young) – Συνδεδεμένες – Οικολογικά 2025: 397,2 εκατ. σε 390.000 δικαιούχους

ΜΝΑ (Μικρά Νησιά Αιγαίου) 2025: 8,5 εκατ. σε 35.900 δικαιούχους

Σύνολο Ιουνίου: 509,5 εκατ. σε 477.890 δικαιούχους

Αθροιστικά Μάιο και Ιούνιο θα πληρωθούν 807 εκατ. ευρώ και στο α’ εξάμηνο στο 2026 1,065 δισ. ευρώ

Πληρωμές Β’ εξαμήνου 2026

Ιούλιος 2026

Μ23 – Φυσικές Καταστροφές 2024 (Συμπληρωματική)

Βιολογικά Αγροπεριβαλλοντικά Δάσωση Νιτρορύπανση 2024

Εξισωτική Σπάνιες Φυλές Βιολογικά Κομφούζιο 2024

Βασική Ενίσχυση Αναδιανεμητική Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας (Young)

Συνδεδεμένα καθεστώτα 2024

Σύνολο Ιουλίου: 42,2 εκατ. σε 158.810 δικαιούχους