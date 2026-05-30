Μονόδρομος το «πάντρεμα» της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας με την ευφυή γεωργία

Γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σειρά συζητήσεων και να αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη προβληματισμών που σχετίζονται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα αποτελεί το 1ο Πανελλήνιο Forum Αγροοικολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Η συνδιοργάνωση από τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΕΛΥΑ), το Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος και την Ο.Π. Νηλέας, αλλά και η παρουσία εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, όπως οι FAO, IFOAM EU, Agroecology Europe και EC Via Campesina, δημιουργούν ήδη την αίσθηση ότι μέσα από το Forum θα αναπτυχθούν νέες προτάσεις, ιδιαίτερα χρήσιμες για τους παραγωγούς.

Η Βίκυ Ιγγλέζου, υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και για τη διοργάνωση του Olive Day, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουμε στην παραδοσιακή καλλιέργεια, αλλά με σύγχρονο τρόπο. Προφανώς, μας χρειάζεται η ευφυής γεωργία, ώστε να γνωρίζουμε πόσο πρέπει να ποτίσουμε, αντί να ανοίγουμε τις κάνουλες και να ρίχνουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο χρειαζόμαστε. Προφανώς, χρειάζεται να παρακολουθούμε τα μετεωρολογικά δεδομένα, ώστε να γνωρίζουμε πότε θα πέφτει η θερμοκρασία και πότε πρέπει να παρέμβουμε. Είναι δεδομένο επίσης ότι χρειαζόμαστε την υπερσύγχρονη τεχνολογία, δηλαδή μοντέλα πρόβλεψης για τη λίπανση, τον χρόνο συγκομιδής και μια σειρά άλλων εργασιών, διότι η κατάσταση που γνωρίσαμε στην ελαιοκομία μέχρι τώρα έχει ανατραπεί».

Ανάγκη για εθνική στρατηγική

Στη συνέχεια, η Βίκυ Ιγγλέζου επισήμανε ότι: «Προφανώς, η παραδοσιακή καλλιέργεια θα προχωρήσει έχοντας συνεργάτη την τεχνολογία, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να συνεχίσουν. Ήδη αρκετοί απόγονοι αγροτών, οι οποίοι κράτησαν τα χωράφια, εμφανίστηκαν μόνο για τη συγκομιδή και, όταν δεν έμειναν ικανοποιημένοι, τα εγκατέλειψαν. Αυτό που πρέπει να μπει πάνω από όλα είναι η ανάγκη να υπάρξει εθνική στρατηγική».

Σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η Βίκυ Ιγγλέζου τόνισε ότι είναι αυτονόητη, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα προβλέψεων, και κλείνοντας ανέφερε ότι: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο αγροτικός κόσμος είναι ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και ο πολύ υψηλός μέσος όρος ηλικίας». Από την πλευρά της Ο.Π. Νηλέας, ο Γιώργος Κόκκινος δήλωσε: «Η γεωργία και ειδικότερα η ελαιοκομία έχουν παραδοσιακή μορφή. Εμείς εστιάζουμε στην περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτιστική διάσταση του ελαιολάδου, γιατί αυτά αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανταγωνιστικότητα που έχει χαθεί. Το υψηλό κόστος παραγωγής, η μεγάλη ηλικία των απασχολουμένων, ο μικρός κλήρος και η αδυναμία εξεύρεσης εργατών αποτελούν μερικά από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος του ελαιολάδου».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Κόκκινος: «Κύριος σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα άλλο παράδειγμα για την ελληνική γεωργία, βασισμένο στις αρχές και τα στοιχεία της αγροοικολογίας, με στόχο τη μετάβαση προς πραγματικά βιώσιμα και ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήματα. Όλα αυτά, φυσικά, με χαμηλό κύκλο εισροών, ήπιες παρεμβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και παραγωγή ενός προϊόντος πολύ υψηλής ποιότητας. Όλη αυτή η διαδικασία βρίσκεται πολύ κοντά και σε μια άλλη δυναμικά αναπτυσσόμενη δραστηριότητα, που είναι ο αγροτουρισμός».

Κλείνοντας, τόνισε ότι: «Η αγροοικολογία είναι το μοναδικό πεδίο στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε, ώστε να αποκτήσουμε κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα στον αγώνα που δίνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε παραγωγό».