BIOFACH 2026: Καλλιεργώντας το αύριο με νέες φωνές και ισχυρά οράματα στον βιολογικό τομέα

Από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, η Νυρεμβέργη της Γερμανίας θα φιλοξενήσει και φέτος στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης τη BIOFACH 2026, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνή επαγγελματική έκθεση αφιερωμένη στα βιολογικά τρόφιμα και προϊόντα. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η BIOFACH αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του βιολογικού τομέα, υπενθυμίζουν οι διοργανωτές, ενώ και φέτος υπάρχει και η αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό το κεντρικό θέμα «Καλλιεργώντας το αύριο: νέες φωνές, ισχυρά οράματα», αναδεικνύοντας τον ρόλο της νέας γενιάς στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη γεωργία και τη διατροφή. Στους εκθεσιακούς χώρους παρουσιάζονται πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα από όλες τις κατηγορίες, νέες λύσεις για την παραγωγή και τη μεταποίηση, καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις.

Κεντρικό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί το ετήσιο Συνέδριο BIOFACH, το οποίο λειτουργεί ως ένα διεθνές φόρουμ γνώσης και διαλόγου. Στο συνέδριο συμμετέχουν επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμών και οργανισμών, επαγγελματίες της αγοράς και πολιτικοί φορείς, συζητώντας κρίσιμα ζητήματα όπως οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα βιολογικά, η ανθεκτικότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων, αλλά και όλες οι τάσεις κατανάλωσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας. Σημαντική είναι και η παρουσία της IFOAM Organics Europe, η οποία συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα του συνεδρίου, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον του ευρωπαϊκού βιολογικού τομέα. Πέραν του Συνεδρίου, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα παρουσιάσεων, πάνελ, εργαστηρίων και ειδικών εκδηλώσεων αλλά και να ανακαλύψουν όλες τις νέες κάσεις και καινοτομίες στο χώρο, μέσω ειδικών παρουσιάσεων και διαδραστικών εκδηλώσεων. Τιμώμενη χώρα στη φετινή διοργάνωση είναι η Ινδία.

Παράλληλα με τη BIOFACH διεξάγεται η VIVANESS, η διεθνής έκθεση για φυσικά και οργανικά καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.