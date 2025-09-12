Θλιβερή επέτειος δύο χρόνων από τον Daniel στη Θεσσαλία

Δύο χρόνια μετά τον Daniel, η Θεσσαλία συνεχίζει να μετρά τις πληγές της από την πρωτοφανή θεομηνία. Τα χτυπημένα χωριά παραμένουν ερημωμένα, οι οικογένειες «φευγάτες» στις πόλεις, ενώ σε πολλά σχολεία το κουδούνι δεν χτύπησε. Στη Φαρκαδόνα έμειναν 800 από τους 2.500 κατοίκους, στη Μεταμόρφωση Παλαμά οι μισές οικογένειες «χάθηκαν», ενώ η περιβόητη «μετεγκατάσταση» δεν έγινε ποτέ.

Οι αποζημιώσεις έγιναν εμπαιγμός. Κανένας δενδροκαλλιεργητής δεν πήρε αποζημίωση. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες «πνίγηκαν» σε κριτήρια που αποκλείουν τους περισσότερους. Οι οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους περιμένουν ακόμη, με ψίχουλα προκαταβολών και φακέλους που σέρνονται στα συρτάρια κάποιου υπαλλήλου. Δρόμοι, γέφυρες και φράγματα παραμένουν με μπαλώματα, οι συμβάσεις για την αποκατάσταση βασικών υποδομών υπογράφηκαν μόλις πριν από λίγους μήνες, κανένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει ξεκινήσει και ο χειμώνας είναι μπροστά.

Η απογοήτευση μεγαλώνει, καθώς από τα χείλη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν ακούστηκε κουβέντα για περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης της Θεσσαλίας και των πλημμυρόπληκτων στην πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ.

Έρχονται κινητοποιήσεις

Ανάστατοι οι παραγωγοί του θεσσαλικού κάμπου πραγματοποίησαν χθες βράδυ (11/9) στον Παλαμά Καρδίτσας σύσκεψη για να οργανώσουν δράσεις και κινητοποιήσεις. Η διοίκηση της

ΕΟΑΣΚ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αναφέρθηκε στους λόγους της προγραμματισμένης σύσκεψης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κώστας Τζέλλας, επεσήμανε ότι δύο χρόνια μετά τον Daniel τα προβλήματα μεγαλώνουν. «Δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί οι αποζημιώσεις για τον πάγιο εξοπλισμό, ενώ υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες στο σκέλος των χρηματοδοτήσεων για τις αποκαταστάσεις των οικιών και στις επιδοτήσεις ενοικίου για τους πλημμυροπαθείς», τόνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «καταγράφεται πληθυσμιακή αιμορραγία, με τον κόσμο να εγκαταλείπει τα χωριά μετά τις πλημμύρες», ενώ σημείωσε ότι δεν έχει ξεκινήσει κανένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο, την ώρα που ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση του καθαρισμού των ποταμών και της αποκατάστασης των αναχωμάτων. «Είμαστε με τον φόβο μην έχουμε νέα πλημμύρα κάθε φορά που συννεφιάζει», τόνισε χαρακτηριστικά.