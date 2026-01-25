Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης στην Πελοπόννησο

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση των νέων προτάσεων που αφορούν τα σχέδια βελτίωσης στην Πελοπόννησο έχει ξεκινήσει, με τη νέα προκήρυξη να μελετάται προσεκτικά από μελετητές και παραγωγούς. Στην προηγούμενη προκήρυξη, η κατανομή των πιστώσεων ανά περιφερειακή ενότητα είχε ως εξής: Η περιφερειακή ενότητα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν η Μεσσηνία με 584 συμμετοχές, ακολουθούμενη από τη Λακωνία με 78, όπου υπήρξε υψηλό ενδιαφέρον για ελαιοκομικές επενδύσεις. Τρίτη ήταν η Κορινθία με 67 αιτήσεις και ενδιαφέρον για αμπελοκαλλιέργειες και υποδομές. Η Αρκαδία είχε 23 συμμετοχές, τη χαμηλότερη σε σχέση με τους παραλιακούς νομούς, ενώ η Αργολίδα είχε μόνο 19 συμμετοχές, τη μικρότερη στην Περιφέρεια.

Τριφυλία

Ο τέως προϊστάμενος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, που διαχειρίστηκε την προηγούμενη προκήρυξη, δήλωσε: «Στην προηγούμενη προκήρυξη όλα πήγαν πολύ καλά στην Τριφυλία, αφού υλοποιήθηκαν 54 επενδύσεις συνολικού ύψους 5,3 εκατ. ευρώ, με δημόσια δαπάνη 3 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες επενδύσεις αφορούσαν νέα θερμοκήπια και νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην καινοτομία, κυρίως σε μηχανήματα συλλογής ελαιοκάρπου».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Με σωστή πληροφόρηση και συνεργασία των παραγωγών με τους συμβούλους τους, η νέα προκήρυξη μπορεί να φέρει σημαντική πρόοδο. Η εικόνα δεν ήταν ίδια σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά έγιναν σημαντικά βήματα. Υπολογίζω ότι με 270 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Στη νέα πρόσκληση πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα προβλήματα και να γίνουν αναθεωρήσεις όπου απαιτούνται».

Αργολίδα

Στην Αργολίδα, που είχε τις λιγότερες καταθέσεις, η εικόνα δεν ταίριαζε με τη συνολική εικόνα της Πελοποννήσου. Ο μελετητής Δημήτρης Βασιλόπουλος, γεωπόνος – γεωργικός μηχανικός MSc Γ.Π.Α., δήλωσε: «Είχαμε τις λιγότερες προτάσεις, καθώς η βαθμολογία ευνοούσε θερμοκήπια και οινοποιήσιμες περιοχές, όχι τα πορτοκάλια. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία στις εγκρίσεις των σχεδίων βελτίωσης» και πρόσθεσε: «Στη νέα προκήρυξη δεν θα γίνεται κατάθεση προτάσεων από θερμοκήπια, ώστε να μειωθεί η πίεση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Οι προτάσεις για παρελκόμενα θα έχουν προτεραιότητα στους παραγωγούς που ανανεώνουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους. Στόχος είναι να γίνονται επενδύσεις που συνδυάζονται με την παραγωγή προσόντων, όχι μόνο η αγορά τρακτέρ. Η προκήρυξη είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν ενστάσεις, όπως το άρθρο 4.5.5, που αποκλείει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι δεν ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά σχέδια των προσκλήσεων του 2017 και του 2021. Η ποινή είναι αυστηρή και ίσως χρειάζεται άλλη οπτική».

Νέα διοίκηση στους βιοκαλλιεργητές της Αργολίδας

Νέα διοίκηση απέκτησε η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Αργολίδας, η οποία προχώρησε σε εκλογές μετά την παραίτηση του προέδρου Κώστα Κωτσιόπουλου.

Στην εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου εκλέχθηκαν οι εξής: Ηλίας Μαυριάς, Λαμπρόπουλος Χρήστος, Διολίτσης Κώστας, Σιωτάκη Φαίη, Ζαφειράκος Γιάννης, Τσεκούρα Χριστίνα και Τάμπασης Ευάγγελος. Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να συγκροτηθούν σε σώμα.

Η Δήμητρα Τσακίρη, μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής, αναφερόμενη στο μέλλον της βιοκαλλιέργειας στην Αργολίδα, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αύξηση των παραγωγών και δεν πιστοποιούνται νέοι, ώστε να υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον. Το ευχάριστο είναι ότι στη βιοκαλλιέργεια συμμετέχουν νέα ηλικιακά άτομα, τα οποία είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένα».

Όσον αφορά τα εμπόδια για την ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας, η κα Τσακίρη επεσήμανε: «Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τη διαμόρφωση των τιμών και τη μείωσή τους σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα, δεν υπάρχει πλέον το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και δεν δικαιώνει τις προσπάθειες, που γίνονται, ούτε τα χρήματα που ξοδεύονται, για να πετύχουμε την απαιτούμενη ποιότητα».

Σχετικά με τα είδη που καλλιεργούνται στην Αργολίδα, η ίδια τόνισε: «Οι περισσότεροι καλλιεργούν κηπευτικά, τα οποία και θα έχουν μέλλον, καθώς η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Αυτό οφείλεται εν μέρει και στην έλλειψη εργατικών χεριών για τη συγκομιδή τους».