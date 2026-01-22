ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενδιάμεση μικρή πληρωμή ενισχύσεων την Παρασκευή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ypaithros.gr, επίκειται μία μικρή ενδιάμεση πληρωμή, αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. Θα είναι υπόλοιπα που θα προέρχονται κυρίως από:

Ορισμένες μεταβιβάσεις που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί (όχι το σύνολο),

κάποιες περιπτώσεις ΚΑΕΚ στη Βόρεια Ελλάδα,

κατανομή βοσκοτόπων σε συγκεκριμένους κτηνοτρόφους στους οποίους δεν είχε γίνει νωρίτερα κατανομή.

Παράλληλα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν προκαταβολές ή και εκκαθαρίσεις αποζημιώσεων ΕΛΓΑ για παγετούς και χαλαζοπτώσεις του 2025. Αφορούν παραγωγούς που δεν πληρώθηκαν στην καταβολή του Δεκεμβρίου, με πορίσματα που εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο 2025 και τον Ιανουάριο 2026.

Επίσης, όσοι δεν έλαβαν προκαταβολή επειδή δεν είχαν τακτοποιήσει την ασφαλιστική εισφορά του 2024, αναμένεται να πληρωθούν με ΚΥΑ που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα.