Εκτός Σχεδίων Βελτίωσης οι παλιοί δικαιούχοι εκτός – Πόσο φτάνει η επιδότηση τρακτέρ για τους Νέους Αγρότες

Με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, τα νέα Σχέδια Βελτίωσης στοχεύουν σε επενδύσεις σε τρακτέρ, παρελκόμενα, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, φυτεύσεις, αρδευτικά συστήματα και έργα ΑΠΕ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50% για τρακτέρ, παρελκόμενα και γενικό εξοπλισμό, στο 60% για κτηνοτροφικό εξοπλισμό και καινοτόμα μηχανήματα, ενώ για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και αρδευτικά φτάνει οριζόντια στο 70%. Σύμφωνα με την προδημοσίευση του Μέτρου στους Νέους αγρότες το ποσοστό αυξάνεται κατά 10%, ενώ σε περιοχές Δίκαιης Μετάβασης κατά 5%, με ανώτατο όριο το 70% για όλες τις περιπτώσεις.

Όσον αφορά τα ανώτατα όρια ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για τη φυτική παραγωγή φτάνει τα 200.000 ευρώ, ενώ για την κτηνοτροφία μπορεί να φτάσει έως 400.000 ευρώ. Τα σχέδια αυτά αναμένεται να στηρίξουν σημαντικά τους παραγωγούς, ενισχύοντας τόσο την εκσυγχρονισμένη παραγωγή όσο και τη βιωσιμότητα μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αποκλεισμοί δικαιούχων

Από τη νέα πρόσκληση εξαιρούνται όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ήδη οριστικοποιήσει αιτήματα πληρωμής στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης 2023 (4.1.5), χωρίς καμία εξαίρεση για οποιοδήποτε είδος δαπάνης. Παράλληλα, αποκλείονται συνολικά όσοι δεν ολοκλήρωσαν τα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2017 και τα αρδευτικά προγράμματα του 2021.

∆ικαιούχοι

Τα υποψήφια φυσικά πρόσωπα:

Είναι ενήλικα, έως 63 ετών.

Είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες οι Νέοι Αγρότες της πρόσκλησης 2025.

∆ηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργασιών από αγροτική δραστηριότητα στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ποσό που δεν υπολείπεται του 30% της ίδιας συµµετοχής.

Έχουν υποβάλει ΟΣ∆Ε για το έτος 2025.

Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερα και δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενα.

Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να:

Έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών.

Έχουν υποβάλει ΟΣ∆Ε για το έτος 2025.

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

Έχουν διάρκεια αορίστου χρόνου ή τουλάχιστον έως το 2036.

∆ηλώνουν κατ’ ελάχιστο κύκλο εργασιών από αγροτική δραστηριότητα στην δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ποσό που δεν υπολείπεται του 30% της ίδιας συµµετοχής.

Τα συλλογικά σχήµατα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει να: