Έρευνες για αγνοούμενο κτηνοτρόφο 53 χρονών γίνονται από την Αστυνομία, μετά τη δήλωση της οικογένειάς του ότι αγνοείται σήμερα το πρωί.

Ο 53χρονος βρισκόταν σε απόγνωση, όταν πληροφορήθηκε ότι υπήρχαν θετικά δείγματα ευλογιάς το κοπάδι του. Στη συνέχεια, φέρεται να είπε τηλεφωνικά σε συνάδελφό του ότι θα θέσει τέλος στη ζωή του και εξαφανίστηκε.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη από την Αστυνομία τον αδελφό του και φίλους του, με την οικογένειά του να ζει στιγμές αγωνίας και να ελπίζει ότι θα εντοπιστεί καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thessalikigi.gr, σήμερα το πρωί, ο κτηνοτρόφος Γ.Τ., που διατηρεί μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, συστεγαζόμενος με τον έναν από τους δύο αδερφούς του, δεν άντεξε την ψυχολογική πίεση της επικείμενης θανάτωσης των ζώων του λόγω της ευλογιάς.

Πριν καταφτάσει στην εγκατάσταση η Κτηνιατρική Υπηρεσία, για να προχωρήσει στη θανάτωση, ο ίδιος φέρεται να τηλεφώνησε σε συνάδελφό του λέγοντάς του με σπασμένη φωνή: «Δεν το αντέχω άλλο αυτό… φεύγω, θα αυτοκτονήσω».

Λίγη ώρα αργότερα, ο κτηνοτρόφος έφυγε από τη μονάδα, βυθισμένος στην απόγνωση.