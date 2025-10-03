Κρούσματα ευλογιάς εντοπίστηκαν και σε μονάδες της Πέλλας

Δύο κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων εντοπίστηκαν σε αγροκτήματα στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίμνης ανάμεσα σε Νέα Πέλλα και Παλαιά Πέλλα. Αυτή είναι η πρώτη φορά, που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Τα κρούσματα είναι επιβεβαιωμένα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας ενώ υπάρχει υπόνοια και για άλλο ένα κρούσμα στην ευρύτερη περιοχή. Μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων, γίνεται εντατικός έλεγχος και έναρξη εφαρμογής πρωτοκόλλων ώστε να μην υπάρξει μετάδοση.

Υποψία για κρούσματα υπάρχει και στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, σε δύο αγροκτήματα, που εξετάσθηκαν από κτηνιάτρους και αναμένονται τα πορίσματα.

Στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όπου στις αρχές του Σεπτεμβρίου έχει εντοπιστεί ένα αγρόκτημα με άρρωστα ζώα, ο κτηνοτρόφος περιμένει μέχρι αυτή την ώρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οριστική εντολή για τον σφαγιασμό των ζώων.

Ο ίδιος κτηνοτρόφος, μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ είπε ότι δεν κινδυνεύει και δεν κινδύνεψε μέχρι τώρα να γίνει διασπορά της νόσου σε άλλους στάβλους, μιας και οι υπόλοιπες μονάδες είναι σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τη δική του και ο ίδιος σφράγισε, τη δική του περιουσία, αν και είναι η μοναδική πηγή εσόδων του.

Κρούσμα ευλογιάς σε αιγοπρόβατα εντοπίστηκε και στην Πτελέα Κοζάνης. Πρόκειται για το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην περιοχή.