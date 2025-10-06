Κρούσματα ευλογιάς και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Πτελέα Κοζάνης

Στη Κοζάνη, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται εν αναμονή της απόφασης για τη θανάτωση επτακοσίων προβάτων, καθώς κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα στην Πτελέα.

H θανάτωση των ζώων, πρόβατα, ως επί το πλείστον, και ένας μικρός αριθμός κατσικιών, θα πάρει λίγο χρόνο και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και λόγω αστάθμητων καιρικών συνθηκών, καθώς θα πρέπει να γίνει μία τάφρος στην περιοχή και με τις βροχές κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο.

Στα Φάρσαλα, oι κτηνοτρόφοι είναι κάθετα αντίθετοι σε ένα πιθανό lockdown και ζητούν άλλη λύση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με εμβολιασμό ή με όποιον άλλο τρόπο για να μπορέσουν να σώσουν τα κοπάδια τους. Όπως υποστηρίζουν, κάτι τέτοιο θα σημάνει το τέλος της ελληνικής κτηνοτροφίας, καθώς θα έχει επιπτώσεις τόσο στη διάθεση του γάλακτος, δηλαδή δεν θα μπορούν ούτε να το ρίξουν κάτω, λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστίμων, ούτε να μην αρμέξουν τα ζώα, γιατί θα πάθουν μαστίτιδα, όσο και στη μεταφορά των ζωοτροφών.

Ο κ. Δημήτρης Βουρλίτσης, βιοκαλλιεργητής εδώ και είκοσι χρόνια, μίλησε για τις επιπτώσεις της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην καλλιέργεια τριφυλλιού. Όπως είπε, από το καλοκαίρι σταμάτησαν να παράγουν τριφύλλια, καθώς σεβάστηκαν τα μέτρα, όμως το εν λόγω τριετές πρόγραμμα 24,25,26 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, ενώ πήραν την σχετική άδεια ένταξης με όλα τα κριτήρια, τελικά φαίνεται ότι δεν θα χρηματοδοτηθεί.

“Αν σταματήσει και αυτή η χρηματοδότηση, τελειώνουμε. Δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε και βλέπουμε ότι μία ζωονόσος που έχει γονατίσει τους κτηνοτρόφους έχει και άλλες απώλειες γύρω γύρω, σε επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κτηνοτροφία”, ανέφερε χαρακτηριστικά.