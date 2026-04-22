Απλήρωτες επί μήνες 150 κτηνοτροφικές οικογένειες μετά τη θανάτωση κοπαδιών λόγω ευλογιάς

«Περίπου 150 οικογένειες κτηνοτρόφων στη Μαγνησία βρίσκονται εδώ και μήνες σε καθεστώς οικονομικής «ασφυξίας», καθώς, παρά τη θανάτωση των ζώων τους στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων για την ευλογιά, δεν έχουν λάβει ακόμη τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η καθυστέρηση στην καταβολή τους ξεπερνά ήδη τους έξι μήνες, παρότι το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλλονται εντός τριών μηνών.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή καταγράφεται έντονη ανησυχία και για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πληγέντες στην προσπάθειά τους να κρατήσουν όρθιες τις εκμεταλλεύσεις τους. Η μόνη οικονομική ενίσχυση που έχει δοθεί μέχρι σήμερα αφορά αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος ύψους 70 ευρώ ανά ζώο, ποσό που, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, δεν καλύπτει ούτε το πραγματικό μέγεθος της ζημιάς ούτε το κόστος επανεκκίνησης της παραγωγής.

Παράλληλα, ανοιχτά παραμένουν και άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως τα αδιάθετα αποθέματα ζωοτροφών που είχαν ήδη προμηθευτεί οι παραγωγοί από το 2025, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής πρόβλεψη είτε για αποζημίωση είτε για αξιοποίησή τους. Σημαντικό πρόβλημα έχει ανακύψει και με την ασφαλιστική ικανότητα των πληγέντων κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους, καθώς, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις που είχαν δοθεί, σε αρκετές περιπτώσεις αυτή έχει χαθεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει «θολό» και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, καθώς οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα μετατέθηκαν επανειλημμένα, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων». Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες από την πλευρά των κτηνοτρόφων, σε άλλες περιοχές της χώρας αντίστοιχες αποζημιώσεις έχουν ήδη καταβληθεί, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη Μαγνησία.

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, καταθέτοντας κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Με την παρέμβασή του ζητά διευκρινίσεις για τους λόγους της καθυστέρησης, για το αν ισχύουν οι καταγγελίες περί διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες περιοχές, για το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής των αποζημιώσεων, για την επανεξέταση του ύψους των ενισχύσεων, για τη διαχείριση των αδιάθετων ζωοτροφών, αλλά και για την αποκατάσταση της ασφαλιστικής ικανότητας των πληγέντων.

Παράλληλα, ζητεί να δοθούν απαντήσεις και για το συνολικό σχέδιο στήριξης και επανεκκίνησης της κτηνοτροφίας στη Μαγνησία, σε μια περίοδο κατά την οποία δεκάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ουσιαστική οικονομική και ασφαλιστική κάλυψη.

